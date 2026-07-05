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05. júla 2026
Real Madrid doplnil defenzívu príchodom Dumfriesa z Interu Miláno
Tagy: La Liga
Real Madrid získal Holanďana Denzela Dumfriesa z milánskeho Interu na štyri roky za 20 miliónov eur. Španielsky futbalový klub Real Madrid oznámil príchod holandského pravého obrancu Denzela Dumfriesa z ...
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5.7.2026 (SITA.sk) - Real Madrid získal Holanďana Denzela Dumfriesa z milánskeho Interu na štyri roky za 20 miliónov eur.
Španielsky futbalový klub Real Madrid oznámil príchod holandského pravého obrancu Denzela Dumfriesa z Interu Miláno za 20 miliónov eur. Tridsaťročný rodák z Rotterdamu podpísal zmluvu na štyri roky do leta 2030.
"Dospeli sme k dohode o prestupe hráča Denzela Dumfriesa, ktorý bude v našom klube pôsobiť nasledujúce štyri sezóny, do 30. júna 2030," uviedol madridský klub v oficiálnom vyhlásení.
Dumfries nechýbal v holandskej reprezentácii na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, na ktorých jeho tím vypadol v šestnásťfinále s Marokom po penaltovom rozstrele. Dumfries poskytne "bielemu baletu" ďalšiu konkurenciu na pravom obrannom poste vedľa anglického reprezentanta Trenta Alexandra-Arnolda.
Dumfries sa k Interu Miláno pripojil v roku 2021 z PSV Eindhoven a v talianskom klube získal dve tituly v Serie A, pričom dvakrát neuspel vo finále Ligy majstrov. Je už štvrtou novou tvárou v Reale počas tohto leta po Marcovi Cucurellovi, Bernardovi Silvovi a Ibrahimovi Konatém.
Los Blancos tiež oznámili predĺženie kontraktu so stredným obrancom Antoniom Rüdigerom do roku 2027. Klub nedávno opustili Dani Carvajal a David Alaba.
Real, ktorý trénerskú pozíciu opäť angažoval portugalského veterána Josého Mourinha namiesto Álvara Arbelaou, prechádza výraznou obmenou tímu po dvoch sezónach bez významnej trofeje.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid doplnil defenzívu príchodom Dumfriesa z Interu Miláno © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový klub Real Madrid oznámil príchod holandského pravého obrancu Denzela Dumfriesa z Interu Miláno za 20 miliónov eur. Tridsaťročný rodák z Rotterdamu podpísal zmluvu na štyri roky do leta 2030.
"Dospeli sme k dohode o prestupe hráča Denzela Dumfriesa, ktorý bude v našom klube pôsobiť nasledujúce štyri sezóny, do 30. júna 2030," uviedol madridský klub v oficiálnom vyhlásení.
Dumfries nechýbal v holandskej reprezentácii na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, na ktorých jeho tím vypadol v šestnásťfinále s Marokom po penaltovom rozstrele. Dumfries poskytne "bielemu baletu" ďalšiu konkurenciu na pravom obrannom poste vedľa anglického reprezentanta Trenta Alexandra-Arnolda.
Dumfries sa k Interu Miláno pripojil v roku 2021 z PSV Eindhoven a v talianskom klube získal dve tituly v Serie A, pričom dvakrát neuspel vo finále Ligy majstrov. Je už štvrtou novou tvárou v Reale počas tohto leta po Marcovi Cucurellovi, Bernardovi Silvovi a Ibrahimovi Konatém.
Los Blancos tiež oznámili predĺženie kontraktu so stredným obrancom Antoniom Rüdigerom do roku 2027. Klub nedávno opustili Dani Carvajal a David Alaba.
Real, ktorý trénerskú pozíciu opäť angažoval portugalského veterána Josého Mourinha namiesto Álvara Arbelaou, prechádza výraznou obmenou tímu po dvoch sezónach bez významnej trofeje.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid doplnil defenzívu príchodom Dumfriesa z Interu Miláno © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga
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