Streda 3.12.2025
Úvodná strana
03. decembra 2025
Haaland sa v PL dostal na métu 100 gólov najrýchlejšie v histórii
Haaland prispel k víťazstvu svojho tímu 5:4 na ihrisku Fulhamu v utorkovom stretnutí 14. kola anglickej najvyššej súťaže. Nórsky kanonier otvoril skóre v 17. minúte.
Zdieľať
Nórsky futbalista Erling Haaland z tímu Manchester City zaznamenal v Premier League stý gól. Dvadsaťpäťročný útočník sa na okrúhlu métu dostal najrýchlejšie v histórii súťaže, keď na to potreboval 111 duelov. Predchádzajúci rekord držal Alan Shearer, ktorý na stovku presných zásahov potreboval 124 stretnutí.
Haaland prispel k víťazstvu svojho tímu 5:4 na ihrisku Fulhamu v utorkovom stretnutí 14. kola anglickej najvyššej súťaže. Nórsky kanonier otvoril skóre v 17. minúte. City viedlo v prvom polčase 3:0 a desať minút po zmene strán 5:1, napriek tomu sa ešte strachovalo o zisk troch bodov. V drese domácich dvakrát v priebehu šiestich minút rozvlnil sieť striedajúci Nigérijčan Samuel Chukwueze a v 78. minúte znížil na rozdiel jediného gólu. Zverenci trénera Pepa Guardiolu však napokon ubránili náskok a v tabuľke im patrí 2. priečka o dva body za Arsenalom, ktorý má zápas k dobru.
Premier League - 14. kolo:
Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:2 (0:0)
Góly: 71. Guimaraes, 86. Gordon (z 11 m) - 79. a 90.+5. Romero
FC Fulham - Manchester City 4:5 (1:3)
Góly: 72. a 78. Chukwueze, 45.+2. Smith Rowe, 57. Iwobi - 44. a 48. Foden, 17. Haaland, 37. Reijnders, 54. Berge (vlastný)
AFC Bournemouth - FC Everton 0:1 (0:0)
Gól: 78. Grealish
