 24hod.sk    Šport

03. decembra 2025

Haaland sa v PL dostal na métu 100 gólov najrýchlejšie v histórii


Haaland prispel k víťazstvu svojho tímu 5:4 na ihrisku Fulhamu v utorkovom stretnutí 14. kola anglickej najvyššej súťaže. Nórsky kanonier otvoril skóre v 17. minúte.



Haaland sa v PL dostal na métu 100 gólov najrýchlejšie v histórii

Nórsky futbalista Erling Haaland z tímu Manchester City zaznamenal v Premier League stý gól. Dvadsaťpäťročný útočník sa na okrúhlu métu dostal najrýchlejšie v histórii súťaže, keď na to potreboval 111 duelov. Predchádzajúci rekord držal Alan Shearer, ktorý na stovku presných zásahov potreboval 124 stretnutí.


Haaland prispel k víťazstvu svojho tímu 5:4 na ihrisku Fulhamu v utorkovom stretnutí 14. kola anglickej najvyššej súťaže. Nórsky kanonier otvoril skóre v 17. minúte. City viedlo v prvom polčase 3:0 a desať minút po zmene strán 5:1, napriek tomu sa ešte strachovalo o zisk troch bodov. V drese domácich dvakrát v priebehu šiestich minút rozvlnil sieť striedajúci Nigérijčan Samuel Chukwueze a v 78. minúte znížil na rozdiel jediného gólu. Zverenci trénera Pepa Guardiolu však napokon ubránili náskok a v tabuľke im patrí 2. priečka o dva body za Arsenalom, ktorý má zápas k dobru.

Premier League - 14. kolo:

Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:2 (0:0)

Góly: 71. Guimaraes, 86. Gordon (z 11 m) - 79. a 90.+5. Romero



FC Fulham - Manchester City 4:5 (1:3)

Góly: 72. a 78. Chukwueze, 45.+2. Smith Rowe, 57. Iwobi - 44. a 48. Foden, 17. Haaland, 37. Reijnders, 54. Berge (vlastný)

AFC Bournemouth - FC Everton 0:1 (0:0)

Gól: 78. Grealish


