 24hod.sk    Šport    F1

03. decembra 2025

Komplikácie pre Piastriho: Nebude jazdiť v prvom tréningu VC Abú Zabí


Piastri je naďalej v boji o premiérový titul majstra sveta. Na svojho tímového kolegu a lídra celkového poradia Landa Norrisa stráca 16 bodov, druhý Max Verstappen z Red Bullu zaostáva o 12 bodov.



Komplikácie pre Piastriho: Nebude jazdiť v prvom tréningu VC Abú Zabí

Austrálsky pretekár Oscar Piastri sa nezúčastní prvého tréningu v rámci Veľkej ceny Abú Zabí, záverečného podujatia seriálu MS F1. Jazdca McLarenu v prvej meranej skúške nahradí v kokpite Mexičan Pato O'Ward.

Piastri je naďalej v boji o premiérový titul majstra sveta. Na svojho tímového kolegu a lídra celkového poradia Landa Norrisa stráca 16 bodov, druhý Holanďan Max Verstappen z Red Bullu zaostáva o 12 bodov. Norrisovi stačí na zaistenie titulu obsadiť najhoršie 3. miesto a v takom prípade nebude záležať, ako sa budú finišovať jeho vyzývatelia. Pripomenula agentúra DPA.


Tagy: Oscar Piastri
