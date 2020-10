Hacker z Ruska ukradol miliónom ľudí osobné údaje a potom ich predával, v USA dostal sedem rokov

Ukradnuté používateľské mená a heslá predával

Súdny proces prerušil koronavírus

2.10.2020 (Webnoviny.sk) - Federálny súd v americkom San Franciscu odsúdil za kybernetickú trestnú činnosť na 88 mesiacov 32-ročného ruského občana Jevgenija Nikulina.Muža uznali vinným z hackerstva platforiem vrátane LinkedIn, Dropbox a Formspring, odkiaľ ukradol osobné údajne približne 100 miliónov ľudí.Prokuratúra uviedla, že Nikulin pracujúci z Moskvy v roku 2012 hackol počítače spoločností v San Franciscu a okolí.Nainštaloval do nich malware, odcudzil prihlasovacie údaje zamestnancov a pomocou nich získal dáta o zákazníkoch, ako sú používateľské mená a heslá. Tie potom ponúkol na predaj na rusky komunikujúcom fóre o počítačovej kriminalite.Nikulina v roku 2016 zatkli v Prahe a predvlani ho vydali do USA. Jeho súdny proces sa začal tento rok v marci, prerušila ho však pandémia konronavírusu a obnovili ho až v júli.Po šesťdňovom procese Nikulina odsúdili za predaj ukradnutých používateľských mien a hesiel, inštaláciu škodlivého softvéru na chránené počítače, sprisahanie a vniknutie do cudzích počítačov.