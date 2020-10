Donald Trump sa nakazil koronavírusom, pozitívny test mala aj prvá dáma Melania

Pozitívny test mala aj poradkyňa

Veľká rana pre Trumpa

2.10.2020 - Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania mali pozitívne testy na koronavírus. Oznámil to v piatok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, kde napísal, že okamžite začínajú "karanténu a proces zotavovania". "Spolu to prekonáme," napísal tiež Trump.Už vo štvrtok v noci Trump oznámil, že budú s prvou dámou v karanténe po tom, čo mala pozitívny test jeho poradkyňa Hope Hicks.Hicks s prezidentom tento týždeň viackrát cestovala, letela s ním napríklad na prezidentskú debatu do Ohia či na zhromaždenie do Minnesoty.Nákaza je pre amerického prezidenta, ktorý sa úporne snaží presvedčiť americkú verejnosť, že najhoršia časť pandémie koronavírusu je už za nimi a štáty by sa mali otvoriť a začať pracovať na obnove ekonomiky, veľká rana, píše agentúra AP.Trump opakovane zľahčoval obavy, že by mohol ochorieť na COVID-19, hoci sa nakazilo niekoľko zamestnancov Bieleho domu i jeho spojencov. Sedemdesiatštyriročný prezident pritom pre svoj vek čelí vyššiemu riziku komplikácií spôsobených vírusom, ktorý si v USA vyžiadal už viac ako 200-tisíc mŕtvych.