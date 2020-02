Hackeri prenikli do americkej bezpečnostnej agentúry, unikli osobné údaje státisíciek ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hekeri prenikli do systému americkej Agentúry pre obranné informačné systémy (DISA). Unikli pritom osobné údaje približne 200-tisíc ľudí, ako napríklad mená a čísla ich sociálneho zabezpečenia.Agentúra dohliada na armádnu komunikáciu, armádnu kybernetickú bezpečnosť či telefonáty smerujúce prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Zriaďuje tiež komunikačné spojenie vo vojnových zónach.Pracuje v nej asi osemtisíc armádnych a civilných zamestnancov, no v rámci operácií má k dispozícii dáta mnohých ďalších osôb. Hovorca ministerstva obrany nepovedal, či agentúra pozná vinníka, no pre BBC potvrdil, že "ministerstvo je každý deň vystavované hrozbe, pričom sa snaží tieto útoky aktívne zmariť".Agentúra už začala informovať ľudí o tom, že ich údaje získali kyberzločinci, no neexistujú žiadne dôkazy o ich zneužití. Útok sa stal ešte vlani, no agentúra začala rozposielať listy poškodeným tento mesiac.