Tínedžerovi priložili sekeru ku krku a nahrali nechutné video, polícia ihneď konala (foto)

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Po nechutnom videu zverejnenom na sociálnych sieťach, na ktorom skupina mladíkov ohrozuje tínedžera sekerou, padlo jedno obvinenie. Video zachytáva mladíkov, ktorí vošli do chatrče v Ostrovanoch v okrese Sabinov a jeden z nich so sekerou v ruke zahnal 18-ročného mladíka do kúta.Ako informovala prešovská krajská polícia, pod hrozbou násilia žiadal od neho peniaze na alkohol. Kričal, strkal doňho a priložil mu sekeru ku krku so slovami „prineste hrniec na krv“. Jeden zo skupinky mladíkov incident natočili na mobil a zverejnili ho.Po prijatí oznámenia začala polícia prípad riešiť a krátko nato zadržali štyroch podozrivých. Všetci pochádzajú z obce Ostrovany. Hlavného útočníka obvinili zo zločinu lúpeže. Vyšetrovateľ spracoval aj podnet na jeho vzatie do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest na 7 až 12 rokov.