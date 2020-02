Hackeri sa dostali do zoznamu klientov firmy, ktorá zhromaždila miliardy fotografií zo sociálnych sietí

Servery nikto nenapadol

Extrémne problematické aktivity

27.2.2020 - Americký startup Clearview AI, ktorý má v databáze viac ako tri miliardy fotografií z Facebooku, YouTube alebo Twitteru, sa stal obeťou hekerského útoku. Páchatelia sa dostali do zoznamu klientov firmy, no do serverov sa im nepodarilo preniknúť.Medzi klientmi spoločnosti sú americké vládne agentúry, ktoré využívajú softvér na rozpoznanie tvárí na identifikáciu podozrivých osôb.Firma pre BBC uviedla, že jej najväčšou prioritou je bezpečnosť. "Nanešťastie, únik dát je súčasťou života v 21. storočí. Naše servery však nikto nenapadol. Opravili sme chybu a naďalej pracujeme na posilnení bezpečnosti," dodali zástupcovia Clearview AI.Hlavný analytik bezpečnostnej spoločnosti Synopsys Tim Mackey vyhlásil, že únik dát týkajúcich sa rozpoznávania tváre v kombinácii s inými informáciami o osobách zo sociálnych sietí je veľmi nebezpečný.Noviny The New York Times minulý mesiac uviedli, že v databáze Clearview AI zostávajú fotografie aj po tom, ako ich používatelia odstránia zo svojich profilov na sociálnych sieťach.Americký senátor Ron Wyden označil aktivity firmy za "extrémne problematické"."Američania majú právo vedieť, či sú ich osobné fotografie tajne uschované v súkromnej databáze slúžiacej pre systémy na rozpoznávanie tvárí," napísal na Twitteri.