Steven Spielberg odstúpil od filmu Indiana Jones 5, chce dať šancu mladým režisérom

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Piaty film o Indianovi Jonesovi nenakrúti americký režisér Steven Spielberg. V počiatočnom štádiu rokovaní o réžii očakávanej snímky je však filmár James Mangold, ktorý má na konte filmy ako Walk the Line (2005), Logan: Wolverine (2017) a Le Mans '66 (2019) . Na svojej webstránke o tom informuje magazín The Hollywood Reporter.Podľa nemenovaného zdroja blízkeho režisérovi sa Spielberg rozhodol odstúpiť od projektu ako režisér, aby dal priestor ďalšej generácii filmárov a tí posunuli populárnu sériu ďalej.V piatom filme o dobrodruhovi a archeológovi Indianovi Jonesovi sa v hlavnej úlohe opäť predstaví Harrison Ford. Spielberg, ktorý nakrútil predošlé štyri filmy, by sa mal na novinke podieľať ako producent. Scenára sa ujme Jonathan Kasdan. Film by mal mať premiéru 9. júla 2021.