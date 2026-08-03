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03. augusta 2026
Hackeri sa dostali k údajom registra proti praniu špinavých peňazí v Lichtenštajnsku
Tagy: Kybernetický útok
Neznámi útočníci získali prístup k desiatkam tisíc záznamov z registra skutočných vlastníkov právnických osôb. Vláda zriadila krízový tím, ktorý vyšetruje rozsah incidentu a pripravuje informovanie ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Neznámi útočníci získali prístup k desiatkam tisíc záznamov z registra skutočných vlastníkov právnických osôb. Vláda zriadila krízový tím, ktorý vyšetruje rozsah incidentu a pripravuje informovanie dotknutých subjektov.
Vláda Lichtenštajnska oznámila, že neznámi hackeri sa minulý týždeň dostali k desiatkam tisíc súborov v osobitnom registri určenom na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Podľa predbežných zistení získal neznámy páchateľ neoprávnený digitálny prístup k Federálnemu úradu na ochranu ústavy počas noci na 30. júla. Cieľom útoku bol register skutočných vlastníkov právnických osôb, ktorý krajina zriadila v roku 2021 na podporu prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
Vyšetrovací tím už zistil, že útočníkom sa podarilo odcudziť údaje o približne 31-tisíc právnických osobách.
Vláda v sobotu večer zriadila krízový tím pod vedením premiérky Brigitte Haasovej a ministra spravodlivosti Emanuela Schadlera. Jeho úlohou je preveriť rozsah narušenia bezpečnosti a čo najskôr informovať všetky dotknuté subjekty.
Lichtenštajnské úrady zatiaľ neposkytli ďalšie informácie o páchateľoch ani o tom, akým spôsobom bol kybernetický útok vykonaný.
Zdroj: SITA.sk - Hackeri sa dostali k údajom registra proti praniu špinavých peňazí v Lichtenštajnsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda Lichtenštajnska oznámila, že neznámi hackeri sa minulý týždeň dostali k desiatkam tisíc súborov v osobitnom registri určenom na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Podľa predbežných zistení získal neznámy páchateľ neoprávnený digitálny prístup k Federálnemu úradu na ochranu ústavy počas noci na 30. júla. Cieľom útoku bol register skutočných vlastníkov právnických osôb, ktorý krajina zriadila v roku 2021 na podporu prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
Vyšetrovací tím už zistil, že útočníkom sa podarilo odcudziť údaje o približne 31-tisíc právnických osobách.
Vláda v sobotu večer zriadila krízový tím pod vedením premiérky Brigitte Haasovej a ministra spravodlivosti Emanuela Schadlera. Jeho úlohou je preveriť rozsah narušenia bezpečnosti a čo najskôr informovať všetky dotknuté subjekty.
Lichtenštajnské úrady zatiaľ neposkytli ďalšie informácie o páchateľoch ani o tom, akým spôsobom bol kybernetický útok vykonaný.
Zdroj: SITA.sk - Hackeri sa dostali k údajom registra proti praniu špinavých peňazí v Lichtenštajnsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kybernetický útok
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