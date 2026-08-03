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03. augusta 2026

Trump odložil „najväčší útok od druhej svetovej vojny“, USA a Irán údajne obnovia rokovania


Tagy: Ceny ropy Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Rozhovory sa majú začať v pondelok a sústredia sa na Hormuzský prieliv a iránsky jadrový program. Oznámenie rokovaní poslalo ceny ropy nadol. Americký prezident



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trump_54731 676x451 3.8.2026 (SITA.sk) - Rozhovory sa majú začať v pondelok a sústredia sa na Hormuzský prieliv a iránsky jadrový program. Oznámenie rokovaní poslalo ceny ropy nadol.


Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty a Irán v pondelok obnovia rokovania po tom, ako sa rozhodol odložiť plánované útoky na islamskú republiku a pokúsiť sa dosiahnuť dohodu o ukončení vojny, ktorá vstupuje do šiesteho mesiaca.

Rokovania sa podľa Trumpa budú týkať najmä Hormuzského prielivu a v konečnom dôsledku aj denuklearizácie Iránu.

„Teraz s nimi rokujeme. Rokovania sa začnú zajtra popoludní,“ povedal Trump v nedeľu novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Miesto ani účastníkov rozhovorov nespresnil.

Najväčší od druhej svetovej


Trump tvrdí, že Irán, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Katar ho požiadali, aby od útokov upustil.

Podľa amerického prezidenta malo ísť o „najväčší útok od druhej svetovej vojny“. Iránske médiá však popreli, že by Teherán Washington žiadal, aby nezaútočil.

Vyhrážal sa tvrdými údermi


Spojené štáty a Irán sú vo vojne od 28. februára, keď USA a Izrael podnikli prekvapivé útoky proti Iránu.

Občasné diplomatické rokovania odvtedy priniesli obdobia relatívneho pokoja, boje sa však minulý mesiac obnovili.

Trump ešte pred niekoľkými dňami hrozil Iránu tvrdými útokmi a podľa médií zvažoval aj zásahy proti energetickej infraštruktúre.

Ide hlavne o Hormuz


Kľúčovým sporným bodom zostáva Hormuzský prieliv, ktorým pred vojnou voľne prechádzali plavidlá a ktorý patrí medzi najvýznamnejšie dopravné tepny pre svetové dodávky energií.

Irán počas konfliktu prieliv uzavrel a teraz trvá na zachovaní kontroly a vyberaní poplatkov za tranzit, čo Spojené štáty odmietajú.

Hovorca zahraničného výboru iránskeho parlamentu Hassan Ghašgáví uviedol, že sprostredkovatelia sa pokúšajú obnoviť americko-iránske memorandum o porozumení dohodnuté v júni.

„Vedia, že hlavnou otázkou a v skutočnosti kľúčom k celej veci je teraz Hormuzský prieliv, takže áno, prebieha výmena názorov,“ povedal.

Nová trasa


Irán zároveň rokuje s Ománom o novej plavebnej trase cez prieliv. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bagáí uviedol, že obe strany sú blízko k dohode o trase, ktorá by rešpektovala ich zvrchované práva.

Zdôraznil však, že prípadná dohoda nebude znamenať opätovné otvorenie Hormuzského prielivu.

Ropa zlacnela


Napätie v oblasti naďalej pretrváva. Tanker pri pobreží Ománu v nedeľu hlásil výbuch vo svojej blízkosti, podľa britského centra United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) však plavidlo ani jeho posádka neutrpeli škody.

Oznámenie o obnovení rokovaní okamžite ovplyvnilo ropné trhy. Cena americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) pri otvorení pondelkového obchodovania v Ázii klesla o 4,7 percenta na 80,72 dolára za barel.


Zdroj: SITA.sk - Trump odložil „najväčší útok od druhej svetovej vojny“, USA a Irán údajne obnovia rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny ropy Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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