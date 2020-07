Hackeri sa snažili zdiskreditovať NATO, na spravodajských weboch uverejňovali falošné články

Nie je známe, kto stojí za kampaňou

Falošné články šírili na sociálnych sieťach

Útočníci využívali aj iné metódy

31.7.2020 (Webnoviny.sk) - Hackeri vnikli do spravodajských webstránok a zverejňovali na nich články, ktorých cieľom bolo diskreditovať Severoatlantickú alianciu (NATO) Poukázala na to bezpečnostná spoločnosť FireEye, podľa ktorej dezinformačná kampaň, prezývaná "ghostwriter", funguje už od roku 2017, informuje spravodajský portál BBC.Podľa odborníkov na kybernetickú bezpečnosť má kampaň znížiť podporu NATO v Litve, Lotyšsku a Poľsku.Dezinformačná kampaň využíva "falošné spravodajské články, citácie, korešpondenciu a iné dokumenty navrhnuté tak, aby vyzerali, že pochádzajú od vojenských a politických predstaviteľov v cieľových krajinách," uvádza FireEye.Hoci sú falošné texty "v súlade s ruskými bezpečnostnými záujmami", nie je známe, kto za tým stojí.Spravodajské weby obyčajne používajú systém manažérstva obsahu (CMS), aby vedeli spravovať veľké množstvo zverejnených článkov. Útočníci zjavne získali prístup do CMS cieľovej stránky a nahradili staré texty vlastným obsahom alebo zverejnili úplne nové články.Následne sa snažili tieto falošné články šíriť na sociálnych médiách, predtým, než ich stiahli. V jednom prípade na litovskej webstránke vlani zverejnili falošný článok o tom, že nemeckí vojaci znesvätili židovský cintorín.Tiež napríklad na webstránke vojenskej akadémie v Poľsku zverejnili falošnú správu od jej veliteľa, v ktorej vyzýval na boj proti "americkej okupácii".Tieto útoky dopĺňali útočníci ďalšími metódami, ako napríklad zverejňovaním názorových textov a blogových príspevkov, ktoré napísali neexistujúci novinári, či falošnými e-mailami, ktoré vyzerajú, akoby prišli od vládnych úradníkov, vojenských dôstojníkov alebo novinárov.Niektoré z útokov už skôr nahlásili úrady v jednotlivých krajinách. FireEye zozbierala rôzne jednotlivé útoky, o ktorých vo svojej správe tvrdí, že sú súčasťou "širšej ovplyvňovacej kampane".