Hackeri zneužili hru pre deti. Rodičov vyzývajú, aby volili Donalda Trumpa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2020 - Hekeri zneužili účty hráčov online hry Roblox na podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa v novembrových voľbách. Množstvo používateľov informovalo, že dostali správu s textami "Požiadajte vašich rodičov, aby tento rok volili Trumpa!" a tiež "MAGA2020", čo je skratka pre heslo "Urobme Ameriku znova veľkou" (Make America Great Again) z Trumpovej predvolebnej kampane.Roblox má po celom svete viac ako 100 miliónov používateľov a zameriava sa na vekovú kategóriu od 9 do 14 rokov. Hráči tiež nahlásili, že napadnuté postavičky majú na sebe oblečenie pripomínajúce to, aké nosia podporovatelia šéfa Bieleho domu.BBC uvádza, že v čase vydania článku, sa žiadosť "Požiadajte vašich rodičov, aby tento rok volili Trumpa!" objavila na viac ako tisícke profilov. Niektorí hráči pre portál Bleeping Computer potvrdili, že sa môžu dostať do svojich profilov a upraviť ich. Zástupcovia Robloxu sa k prípadu pre BBC zatiaľ nevyjadrili.