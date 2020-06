Video: Peter Cmorik uniká zverejní nový videoklip Lipy

Mnohí utiekli do prírody, mimo civilizáciu a takýmto útekom je aj nová skladba Petra Cmorika LIPY. Čistota prírody a jej sila v trochu folklórom zavaňajúcom texte vás vezme na koniec lesa, kde končí cesta.

Nezaháľal

Ani populárny spevák Peter Cmorik počas obdobia pandémie nezaháľal a okrem toho, že zahral niekoľko online koncertov so svojou kapelou i bez nej, pripravoval so svojim tímom nový koncertný program a tiež v štúdiách nové skladby. Ako prvú skladbu vypustil tzv Covid 19 session, kde každý hudobník z Petrovej kapely nahral zo svojho domova svoj part skladby od kapely AEROSMITH- CRYIN’. Jedná sa o husársky kúsok, pretože kapela Aerosmith je známa hlavne svojim skvelým bluesrockovým štýlom a ešte viac nezameniteľným hlasom speváka Stevena Tylera. Chalani to dali s veľkou parádou, o čom svedčia aj komenty na ich YouTube kanáli.

Únik pred svetom

Ako ďalšiu v poradí vypúšťajú akustickú skladbu LIPY, ktorá vás vezme niekam ďaleko preč od ruchu mesta, na vysoké bralo, tam kde končí cesta obdivovať stáročné stromy a čistotu a majestátnosť prírody. Autor piesne je jeden z najlepších basgitaristov a producentov na Slovensku Martin Gašpar, ktorý napísal skladbu na Petrovu žiadosť. Ten totiž dostal do ruky nádherný text od Michala Mifkoviča s názvom LIPY. Text okamžite zarezonoval, a Peter chcel dať pesničku napísať niekomu, kto jej bude vedie dať tú správnu dušu. K tomu Martin Gašpar spoznal cez socialne siete skvelého gitaristu s jedinečným štýlom Juraja Holodu, ktorého meno je čoraz viac skloňované medzi muzikantskou špičkou a hneď bolo jasné, že jeho gitara pridá piesni tú správnu ingredienciu.

Klip v prírode

Natáčania videoklipu sa zhostil už osvedčený Laco Rychtárik, a Cmoro mal tentokrát oveľa ľahšiu úlohu ako v predošlých klipoch, pretože sedí na “tróne” uprostred lesa a spieva pieseň s dôrazom na jej slová, ktoré každému prehovoria do duše. “ Ani toto natáčanie nebolo úplne jednoduché, pieseň je veľmi emočná, a trafiť sa do slov, ktoré som v emócii v štúdiu nahral, nebolo vôbec ľahké, miestami som bol sám prekvapený, ako som slová uložil do významu:)”

5 násobný Zlatý Slávik sa netají tým, že má veľmi blízko k prírode, a že ho život, ktorý opisuje v skladbe LIPY veľmi láka. Ktovie, možno sa raz s rodinou odsťahujú niekam do lesa a prinesie nám stade ďalšie skvelé piesne.