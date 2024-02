Hádka medzi dvoma mužmi sa skončila útokom nožom, nebezpečného páchateľa našli v uliciach Bratislavy

5.2.2024 (SITA.sk) - Hádka medzi dvoma mužmi v bratislavskej Petržalke sa skončila útokom nožom. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, v nedeľu 4. februára ráno pátrali policajti po nebezpečnom páchateľovi, ktorý v byte na Fialovej ulici po slovnej potýčke napadol 27-ročného muža a trikrát ho bodol nožom.Podozrivého krátko po útoku zadržali na Michalskej ulici. Vyšetrovateľ vzniesol 20-ročnému Srbovi obvinenie zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu.Podľa polície obvinený v petržalskom byte zobral z kuchyne nôž, s ktorým prešiel do obývacej izby a po hádke ním ohrozoval poškodeného. Napriek tomu, že sa poškodený bránil, útočník mu spôsobil dve bodné rany do hrudníka a jednu do pravého stehna.