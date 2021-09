Hádka na východnom Slovensku sa skončila tragicky, po páde zo schodov zomrel muž

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Tragédiou sa skončila vzájomná hádka dvoch mužov v rodinnom dome v Raslaviciach (okres Bardejov). Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , sobotňajšia hádka mužov vo veku 44 a 48 rokov vyústila do fyzickej potýčky, pri ktorej mladší muž strčil do staršieho, v dôsledku čoho ten spadol na schody.„Pri páde si udrel hlavu a utrpel zranenie, ktoré bolo nezlučiteľné so životom,“ skonštatovala policajná hovorkyňa.Bardejovský vyšetrovateľ obvinil 44-ročného Raslavičana zo zločinu zabitia. Obvinený muž je momentálne v cele policajného zaistenia. „Ak sa mu vina pred súdom preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na päť až desať rokov,“ dodala Ligdayová.