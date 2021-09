2

21.9.2021 (Webnoviny.sk) -Také skúsenosti má Marco Buch z Nemecka. Už desať rokov žije v starom dome pri jazere a dbá na to, aby bol energeticky čo najefektívnejší. Keď sa o to začal hlbšie zaujímať, prekvapilo ho, koľko emisií sa dá ušetriť s novým vykurovaním . Ľudia podľa neho veľakrát vnímajú len vstupnú investíciu, nie však dlhodobú úsporu. "Nikdy by som nepovedal, koľko COdokážeme ušetriť len jednoduchou výmenou vykurovacieho systému. A navyše peňazí," hovorí Marco.Podľa Marca dokážeme všetci prispieť k ochrane klímy. Niektorí sa možno nevedia vzdať milovaného auta, ale výmenou starého vykurovania môžeme veľa ovplyvniť. Lebo nielen automobilová doprava, ale aj naše vykurovacie systémy a ohrev teplej vody tvoria veľký podiel všetkých emisií COv domácnostiach.Zatiaľ čo zastaralé vykurovacie systémy zaťažujú životné prostredie, moderné technológie významne prispievajú k ochrane klímy. Napríklad najmodernejšie kondenzačné kotly znižujú emisie uhlíka o viac ako 30 %, tiež spotrebu energie a vaše prevádzkové náklady. Marco preto všetkých vyzýva, aby urobili zmenu tam, kde to má zmysel – teda u seba doma. Cieľom je vymeniť staré vykurovanie za nové, šetrnejšie a ohľaduplnejšie k prírode. "Tak prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome? Naozaj mám pocit, že som urobil niečo dobré pre životné prostredie," dodáva.V pivnici Marcovho domu nájdeme kondenzačný kotol ecoTEC exclusive (v ponuke s výkonmi 20 a 25 kW, A). Tvorí ho 85 % recyklovateľných materiálov a ideálny je nielen pre staršie rodinné domy, ale aj byty. Jeho najmodernejšia kondenzačná technológia sa dokáže automaticky prispôsobiť rôznemu zloženiu plynu. Vďaka tomu je kotol pripravený na možné budúce výkyvy kvality plynu kvôli použitiu ekologických prímesí. Na prvý pohľad upúta plochým dizajnom a v interiéroch zabezpečí príjemné teplo aj komfort s teplou vodou (spolu so zásobníkom teplej vody). V domácnosti ho môžete skombinovať s obnoviteľnými zdrojmi, ako tepelné čerpadlo, solárny systém či centrálne riadené vetranie s rekuperáciou. S internetovým modulom a regulátorom sa dá ovládať aj na diaľku cez aplikáciu v smartfóne alebo tablete. Podobným riešením pre jedno aj viacgeneračné domy, je kondenzačný kotol ecoTEC plus (10 – 35 kW, A) s optimálnym pomerom ceny a výkonu.Informačný servis