HÁDKY POKRAČUJÚ: Francúzsko a Británia sa nedohodli o love hrebenatiek

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 8. septembra (TASR) - Británia a Francúzsko v piatok nedosiahli konečnú dohodu v spore o náleziská hrebenatiek, ktoré sa nachádzajú v medzinárodných vodách v oblasti Lamanšského prielivu. Informovala o tom agentúra DPA.Dlhodobý spor o mäkkýše, ktoré sú vyhľadávanou kulinárskou špecialitou, sa na prelome augusta a septembra vyhrotil v zátoke Baie de la Seine pri pobreží severofrancúzskej Normandie.Obe strany tento týždeň na rokovaniach dospeli k principiálnej dohode o podmienkach lovu mušlí sv. Jakuba, hrebenatiek, ktorej detaily mali byť finalizované v piatok v Paríži.Táto schôdzka sa však skončila bez konkrétneho výsledku, uviedol zdroj z francúzskej delegácie. Podľa neho britská delegácia žiadala privysoké kompenzácie. Riaditeľ francúzskeho národného výboru pre rybolov Hubert Carré však spresnil, že rokovania s Britániou budú pokračovať.Prvé tohtotýždňové kolo konzultácií sa skončilo zhodou v tom, že predchádzajúca zmluva, ktorá umožňovala Britom používanie 15-metrových lodí, musí byť obnovená. Do dosiahnutia konečnej dohody sa britskí a francúzski rybári uzniesli, že mimo sezóny nebudú loviť vo francúzskych vodách.Problém spočíva v tom, že britské predpisy dovoľujú výlov hrebenatiek počas celého roka, zatiaľ čo pre francúzskych rybárov lovná sezóna trvá len od októbra do mája. V predchádzajúcich rokoch rybári oboch krajín riešili vzájomné spory dohodou, tento rok sa im to však zatiaľ nepodarilo. Francúzi chceli zabrániť britským kolegom vo výlove hrebenatiek v obave, že Briti by mohli ložiská cenených mäkkýšov úplne vydrancovať.Minulotýždňovej konfrontácie sa podľa televízie Sky News zúčastnilo približne 40 francúzskych člnov, ktoré zaútočili na zhruba desiatku anglických a škótskych plavidiel.Francúzski rybári údajne hádzali na Angličanov dymovnice, kamene a ďalšie predmety, pričom poškodili viacero člnov. Na jednom z plavidiel útočníci rozbili okno, na inom došlo ku škodám spôsobeným hodenou svetlicou. Ďalšej eskalácii sporu zabránil až zásah francúzskych žandárov.