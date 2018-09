Pierceová: V Idlibe je viac bábätiek ako teroristov

Britská veľvyslankyňa v OSN Karen Pierceová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. septembra (TASR) - Britská veľvyslankyňa v OSN Karen Pierceová v piatok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR) uviedla mená niekoľkých sýrskych generálov a ich jednotiek rozmiestnených v okolí povstalcami ovládaného mesta Idlib a varovala, že im hrozí trest, ak podniknú ofenzívu voči tamojším civilistom.Ako informovala agentúra Reuters, Pierceová na zasadnutí BR OSN venovanom Idlibu tiež upozornila, že v tomto meste. Vyslovila sa tiež za to, aby tí, ktorí sa chystajú rozpútať vojenskú akciu,Idlib, v ktorom podľa odhadov uviazli asi tri milióny ľudí, je poslednou veľkou baštou sýrskej opozície. Sýrske vládne sily a ruské lietadlá začali tento týždeň s náletmi na toto mesto, ktoré sú podľa vojenských analytikov možnou predohrou k veľkej ofenzíve a bitka o Idlib by mohla rozhodnúť sedem rokov trvajúcu občiansku vojnu v Sýrii. V tomto vojenskom konflikte došlo k zvratu po tom, ako vládnym silám prišli na pomoc Rusko a Irán. Sýrska armáda sa potom postupne zmocňovala území ovládaných dovtedy opozíciou.Idlibu bolo venované aj piatkové rokovania prezidentov Iránu, Ruska a Turecka, ktoré sa konalo v Teheráne. Na schôdzke sa im však nepodarilo dohodnúť na prímerí v Idlibe.Rusko totiž označuje toto mesto za- aj keď OSN i viaceré západné štáty varovali, že útok na Idlib by mohol viesť k humanitárnej katastrofe.Ruský veľvyslanec v OSN Vasilij Nebenzia v reakcii na tieto tvrdenia uviedol, žeVyslanec OSN v Sýrii Staffan de Mistura v piatok v BR OSN upozornil na možné dôsledky ofenzívy v Idlibe a uviedol, že OSN je pripravená pracovať so všetkými stranami konfliktu na dosiahnutí dohody o evakuačných koridoroch, ak by to bolo nutné.De Mistura zdôraznil, žeVeľvyslankyňa USA v OSN Nikki Haleyová vyjadrila presvedčenie, že militantné skupiny v Idlibe by mohli byť efektívne neutralizované bez toho, aby došlo k humanitárnej katastrofe.Povedala tiež, že Spojené štáty neuvažujú o pomoci pri rekonštrukcii pre Sýriu, kým neuvidiaDodala, že Sýrii by do dosiahnutia tohto stavu nemal pomáhať ani nikto iný, leboRuský veľvyslanec Nebenzia v reakcii na to uviedol, že toto riešenie jeVeľkú časť provincie Idlib, do ktorej sa stiahli najodhodlanejší povstalci z celej Sýrie, kontroluje aliancia radikálnych islamistických skupín Haját Tahrír aš-Šám.