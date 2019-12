Hádzaná: Slováci prehrali v odvetnom prípravnom zápase s Českom 20:23

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zubří 29. decembra (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali v nedeľňajšom odvetnom prípravnom zápase s Českom v Zubří 20:23. V sobotňajšom meraní síl v Považskej Bystrici sa tešili z triumfu 24:21.Zverenci trénera Petra Kukučku sa pripravujú na januárovú prvú fázu kvalifikácie o MS 2021, v Luxembursku sa v nej stretnú s domácimi, Litvou a Faerskými ostrovmi. Pre Čechov ide zasa o prípravu pred majstrovstvami Európy.(12:8)Zdráhala 7, Kašpárek 4, Zbránek 3 - Briatka 4, Péchy 4/2, Rečičár a Hruščák po 3. Rozhodovali: Fukala, Mohyla, vylúčení: 4:3, 7 m hody: 3/0 - 2/2.Česi mali lepší vstup do zápasu, keď sa ujali vedenia 3:1, no Slováci potom tromi gólmi otočili na 3:4. Ďalší priebeh bol vyrovnaný, ale záver prvého polčasu patril domácim hádzanárom, ktorí sa dostali do trháku 10:7 a do prestávky išli s náskokom 12:8. Aj v druhom polčase sa hrala zaujímavá hádzaná. Slováci sa snažili dotiahnuť, no dlho nedokázali znížiť štvorgólové manko. Podarilo sa im to až v závere, no bližšie ako na dva góly sa nedostali a odvetný duel nakoniec prehrali, rovnako ako Česi prvý zápas, o tri góly.Peter Kukučka, tréner SR: