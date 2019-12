Hokej-MS20: Fíni rozstrieľali Kazachstan 7:1 a sú lídrami A-skupiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina:



Třinec



Kazachstan - Fínsko 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)



Góly: 11. Bujalskij - 7. Puistola, 15. Tanus, 21. Maccelli, 33. Aatu Räty, 48. Puistola, 54. Kokkonen, 58. Maccelli







tabuľka:



1. Fínsko 3 2 0 1 0 17:5 7



2. Švédsko 2 1 1 0 0 8:4 5



3. Švajčiarsko 2 1 0 0 1 7:8 3



4. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 4:9 3



--------------------------------



5. Kazachstan 3 0 0 0 3 5:15 0





Třinec 29. decembra (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili v nedeľnom súboji A-skupiny na MS do 20 rokov nad Kazachstanom vysoko 7:1. Po sobotnejdo siete Slovenska (8:1) si tak pripísali druhú dominantnú výhru za sebou a aktuálne vedú tabuľku. Druhé Švédsko má o 2 body menej, no zápas k dobru.Obhajcovia titulu na sebe nenechali vidieť, že v sobotu hrali duel so SR a v druhej a tretej tretine navýšili náskok. Zabezpečili si postup do štvrťfinále a Kazachstan odsúdili na boj o udržanie. Švrťfinále tak majú isté aj Švédi, Švajčiari a Slováci.