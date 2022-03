Hádzanári Slovenska krok od účasti na MS 2023, Kukučka: Chceme postúpiť

Hádzanári Slovenska sa od nedele v Topoľčanoch pripravujú na dvojzápas proti Belgicku v 1. kole play off kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2023 vo Švédsku a Poľsku. Prvý duel je na programe v stredu 16. marca o 20.00 v Topoľčanoch, odveta sa bude hrať v sobotu 19. marca o 20.10 v Hasselte.



Úspešnejší z dvojice postúpi na MS. Pôvodne mal v ďalšom kole kvalifikácie nastúpiť proti Rusku, no to pre inváziu na Ukrajinu vylúčili. "Naše ciele sú jasne stanovené. Chceme postúpiť na šampionát. Maximálne sa koncentrujeme na stredu, nesmieme nič podceniť a musíme pristúpiť k duelu na sto percent. Belgičania majú zohratú najmä základnú šestku, prepracovaný systém hry 7 na 6, ale my chceme urobiť v stredu prvý krok k postupu. Sme v náročnej situácii, keďže začíname doma, ale to nezmeníme. Nechcem hovoriť o konkrétnom výsledku. Vieme, kde má náš súper slabiny a tie sa budeme snažiť využiť. V príprave budeme na tieto nedostatky poukazovať. Samozrejme, nášmu družstvu verím," informoval podľa oficiálnej stránky Slovenského zväzu hádzanej (SZH) na pondelkovom brífingu Peter Kukučka, tréner slovenskej reprezentácie.

Kukučka musel na poslednú chvíľu urobiť v zostave jednu zmenu. Pôvodne nominovaného Juraja Briatku z gréckeho AEK Atény nahradil pre chorobu na poste ľavého krídla jeho menovec Martin Briatka z MŠK Považská Bystrica. "Všetci ostatní hráči, ktorých sme pozvali, sú na zraze. Niektorí majú menšie boľačky, ako to už býva, ale sú pripravení v stredu nastúpiť. Dúfam, že divákom nebude prekážať stretnutie v strede týždňa a s neskorým začiatkom a prídu nás povzbudiť. Je fajn, že po rokoch budeme môcť zažiť dobrú domácu atmosféru. Najmä pre hráčov je to paráda, že opäť môžu hrať pred domácou kulisou," poznamenal slovenský kormidelník ku skutočnosti, že už nebudú platiť žiadne obmedzenia ohľadom diváckej účasti na tribúnach.



Do tímu sa opäť vrátil aj Lukáš Urban. Univerzálna spojka maďarskej Tatabánye v januári prišla o domáce majstrovstvá Európy pre pozitívny test na koronavírus. "To sa stáva. Už to nevnímam, je to minulosť. Verím, že teraz nám to vyjde v boji o MS a postúpime. Boli by sme pod tlakom, aj keby nešlo o priamy postup. Aj vtedy by sme si chceli vybojovať účasť v ďalšom kole kvalifikácie. Belgičania určite vedia hrať hádzanú, majú šikovných hráčov, ale my urobíme všetko pre postup. Po náročných dvoch rokoch, čo mám za sebou, sa cítim dobre. Momentálne hrávam v Tatabányi veľa a predovšetkým pravidelne. Dúfam, že to bude tak aj naďalej a pomôžem reprezentácii. Zároveň verím, že nám pomôžu aj fanúšikovia, aby sme pred odvetou uhrali čo najlepší výsledok, a budú v stredu v Topoľčanoch naším pomyselným ôsmym hráčom," zaželal si Urban.

Nominácia hádzanárov Slovenska na dvojzápas 1. kola play-off kvalifikácie MS 2023 proti Belgicku:





brankári: Marián Žernovič (Ferencváros Budapešť), Michal Martin Konečný (Ángel Ximénez Puente Genil)



pivoti: Dominik Kalafut (Nordhorn-Lingen), Martin Slaninka (Suhr Aarau), Šimon Macháč (Eger)



krídla: Tomáš Urban (Minden), Martin Briatka (MŠK Považská Bystrica), Lukáš Péchy (Sporta Hlohovec), Marek Kováčech (Sportunion Leoben), Mikuláš Kucsera (Štart Nové Zámky)



spojky: Tomáš Smetánka (Viveros Herol Nava), Martin Potisk (Eisenach), Marek Hniďák (Burgenland), Ľubomír Ďuriš (Gyöngyös), Jakub Mikita (Ferencváros), Lukáš Urban (Tatabánya), Vladimír Ratkovský (Brno), Derviš Birdahič (ŠKP Bratislava)