Pogačar suverénne obhájil vlaňajší triumf na Tirreno-Adriatico, jeho dominancia podľa expertov nemá obdobu

Pogačar zostáva skromný

Šokoval na Tour de France

14.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar z UAE Team Emirates v nedeľu suverénne obhájil minuloročné celkové prvenstvo na pretekoch Tirreno - Adriatico. Dvadsaťtriročný šampión získal desiate celkové víťazstvo na etapových pretekoch v kariére a druhé tohtoročné.Vo februári vyhral podujatie Okolo Spojených arabských emirátov, kde takisto obhájil vlaňajší triumf. V marci pridal aj víťazstvo na talianskej prípravnej klasike Strade Bianche, celkovo má v nedlhej kariére na konte 37 profesionálnych triumfov.“Som veľmi šťastný z tohto druhého celkového víťazstva. V kráľovskej etape na Monte Carpegna mi veľmi pomohli spolujazdci z tímu a v závere som už nasadil svoje vlastné tempo. Vždy je príjemné, keď vyhrávate,“ povedal Slovinec pre špecializovaný web Cyclingweekly.Jazdec tímu SAE Pogačar vstúpil do svojej štvrtej sezóny na WorldTour naozaj ukážkovo. Prvé tohtoročné preteky naznačujú, že jeho dominancia nemá obdobu. Myslia si to aj renomovaní experti na čele s niekdajším cyklistickým velikánom Eddym Merckxom “Nie som neporaziteľný. V posledný deň to už bolo celkom uvoľnené. Najmä v porovnaní s predchádzajúcimi dňami. Ani nebola taká zima. Jazdu som si užíval, hoci som sa musel sústrediť. Koniec-koncov, nie je po všetkom, kým neprekročíte cieľovú čiaru,“ skromne komentoval svoje víťazstvo na 57. ročníku Tirreno - Adriatico.Druhému v konečnom poradí Dánovi Jonasovi Vingegaardovi nadelil 1:52 min. "Stále ma baví víťaziť a stále sa dokážem tešiť na ďalšie preteky a výzvy," dodal Pogačar, ktorý má v pláne odjazdiť aj monumenálne klasiky Miláno - San Remo a Okolo Flámska.Na cyklistickú mapu ho dostali výkony na Vuelte 2019 a šokujúce víťazstvo na Tour de France 2020 ho vynieslo až na vrchol. Stal sa prvým Slovincom a zároveň druhým najmladším cyklistom histórie, ktorý vyhral tieto slávne preteky.Naviac, ako prvý získal tri dresy - žltý za celkové víťazstvo, biely pre najlepšieho jazdca do 25 rokov a bodkovaný pre najlepšieho vrchára. O rok neskôr dokázal na prestížnom podujatí na francúzskych cestách všetky tieto farby obhájiť.