Hádzanári SR v príprave už aj s Paulom, Kalafutom a hráčmi Tatrana

Slovenskí hádzanári stoja počas hymny pred začiatkom kvalifikačného zápasu Slovensko - Taliansko o postup na ME 2020 v hádzanej mužov, 14. apríla 2019 v Považskej Bystrici. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nominácia hádzanárskej reprezentácie SR na sústredenie pred I. fázou kvalifikácie MS 2021:



Brankári: Teodor Paul ((USAM Nimes Gard/Fr.), Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.), Michal Martin Konečný (HKM Šaľa)

Pivoti: Dominik Kalafut (HSG Nordhorn-Lingen/Nem.), Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Šimon Macháč (Talent M.A.T. Plzeň/ČR)

Krídla: Juraj Briatka (HTV Hemer/Nem.), Dávid Mišových (HSV Bad Blankenburg/Nem.), Marek Kováčech (Union JURI Leoben/Rak.), Martin Straňovský (Tatran Prešov), Tomáš Urban (Košice Crows)

Spojky: Martin Potisk (ThSV Eisenach/Nem.), Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Otto Kancel (Orosházi FKSE-LINAMAR/Maď.), Marek Hlinka (HC Zubří/ČR), Oliver Rábek, Lukáš Urban, Tomáš Rečičár (všetci Tatran Prešov), Jakub Prokop (HKM Šaľa), Patrik Hruščák (Košice Crows)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) - Hádzanári Slovenska odštartovali vo štvrtok záverečnú časť prípravy pred budúcotýždňovým turnajom prvej fázy kvalifikácie MS 2021. Kouč Peter Kukučka po prípravných dueloch s Českom urobil v kádri zmeny a na bratislavský zraz povolal aj sedmičku Teodor Paul, Dominik Kalafut, Marek Kováčech, Martin Straňovský, Lukáš Urban, Oliver Rábek a Marek Hlinka." povedal pre oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej kormidelník Peter Kukučka.Z kádra po dueloch s Českom (v Považskej Bystrici 24:21, v Zubří 20:23) vypadli pivoti Boris Rešovský, Gabriel Papp a mladý krídelník Lukáš Péchy. "," vysvetlil Kukučka.Slovákov pred kvalifikáciou čakajú ešte tri prípravné duely. V sobotu 4. januára nastúpia v Stockerau proti Rakúsku, ktoré je jedným z organizátorov ME 2020. Následne majú na 6. a 7. januára v pláne dva súboje s reprezentáciou Saudskej Arábie vo Wiener Neustadte. O týždeň vo štvrtok odcestujú do Luxemburska, kde od piatka do nedele (10. až 12. januára) budú na turnaji 1. skupiny bojovať o jedinú postupovú miestenku do II. fázy kvalifikácie MS v konkurencii domáceho tímu, Litvy a Faerských ostrovov.