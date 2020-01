Seria A: Ibrahimovič pricestoval súkromným lietadlom do Milána

Zlatan Ibrahimovič sa usmieva. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 2. januára (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič pricestoval vo štvrtok do Milána, kde podstúpil lekársku prehliadku pred podpisom zmluvy s AC. So svojím staronovým klubom sa dohodol na kontrakte do konca sezóny s opciou na predĺženie.Tridsaťosemročný útočník priletel súkromným lietadlom na letisko Linate, rovnako ako pred deviatimi rokmi, keď do AC prestúpil z FC Barcelona. "," citoval portál football-italia.net Ibrahimoviča, ktorého privítali stovky fanúšikov.