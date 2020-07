Hádzanári Tatrana Prešov budú v Európskej hádzanárskej lige medzi nasadenými tímami

Medzi prihlásenými aj víťazi Ligy majstrov

Kvalifikácii sa nevyhnú ani popredné tímy

20.7.2020 (Webnoviny.sk) - Hádzanári Tatrana Prešov majú istotu účasti v skupinovej fáze novovzniknutej Európskej hádzanárskej ligy. Nachádzajú sa v zozname prvých dvanástich nasadených klubov, ktorých účasť v súťaži schválil a v pondelok zverejnil výkonný výbor Európskej hádzanárskej federácie (EHF).Zostávajúcich 12 tímov sa do súťaže musí prebojovať prostredníctvom dvoch kvalifikačných kôl, ktoré odohrajú v auguste a septembri. Informoval o tom klubový web Tatrana Prešov.Nasadené tímy pochádzajú z dvanástich rôznych krajín, aby súťaž pokryla čo najviac zástupcov naprieč Európou. "Podarila sa nám významná vec, keďže Tatran Prešov inicioval a presadzoval v rámci Fóra hádzanárskych klubov, aby majstri krajín do 19. miesta v rebríčku EHF mali svojho šampióna priamo nasadeného v skupine, samozrejme po odpočítaní majstrov pôsobiacich priamo v Lige majstrov. Je to návrh, ku ktorému sa priklonila EHF, čo zabezpečilo, že zástupca zo Slovenska má miestenku priamo v skupine. Tento návrh sa nepáčil viacerých klubom a krajinám, ktoré chceli mať nasadených viacerých zástupcov, najmä teda Nemecku a Francúzsku,“ uviedol na vysvetlenie generálny manažér Tatrana Prešov Miroslav Benický O sile novoutvorenej súťaže hovorí, že medzi 51 prihlásenými tímami sú aj traja predchádzajúci víťazi Ligy majstrov. Šampión z roku 2002 SC Magdeburg je nasadený priamo do skupinovej fázy, dvojnásobný víťaz z rokov 2003 a 2018 Montpellier štartuje v druhom kvalifikačnom kole a nedávny súper Prešova zo skupiny Ligy majstrov a jej víťaz z roku 1995 španielska Bidasoa Irun dokonca už v prvom kvalifikačnom kole.Kvalifikácii sa pritom nevyhnú ani popredné nemecké tímy Füchse Berlín a Rhein Neckar Löwen. Takisto to platí pre nedávnych súperov Prešova z C a D-skupiny Ligy majstrov ako sú Sporting Lisabon, či Bjerringbro Silkeborg, v kvalifikácii si zahrá aj ďalší popredný účastník Ligy majstrov švédsky Kristianstad."Musím vyjadriť obavu, ako to vo svete halových športov bude vyzerať vzhľadom na koronavírus na jeseň. Stále v tejto súvislosti existuje viac otázok ako odpovedí. Takže aj v rámci EHF nie je stopercentne isté, že skupinová fáza súťaže odštartuje v polovici októbra, ako by mala. Ale to je niečo, čo už nevieme ovplyvniť. To, na čom sme pracovali, sa nám podarilo,“ dodal Benický.