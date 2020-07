Lionel Messi opäť získal korunu kráľa strelcov La Ligy, nezastavilo ho ani zranenie

Pridal aj 21 asistencií

Dôležité súboje v Lige majstrov

20.7.2020 (Webnoviny.sk) - FC Barcelona titul v La Lige tentoraz nezískal, ale jeho najlepší hráč áno. Fenomenálny Argentínčan strelil v sezóne 2019/2020 dovedna 25 gólov a po siedmy raz si vybojoval korunu kráľa strelcov v jednej z najprestížnejších európskych klubových súťaží.Pred ním sa to sedemkrát ešte nikomu nepodarilo, o jeden víťazný zápis menej má na konte legendárny Španiel Telmo Zarra. Messiho najväčší súper Karim Benzema z Realu Madrid zastavil svoje úsilie na 21 góloch.Argentínsky klenot FCB zakončil sezónu štýlovo - dvoma gólmi pri triumfe na trávniku Deportiva Alavés 5:0. Jeho konečný nástrel 25 gólov je o to výnimočnejší, že k ním pridal aj 21 asistencií. Navyše potreboval na to len 33 zápasov, keďže bol počas sezóny aj zranený.Z celkového počtu 115 striel smerovalo na bránku súpera 71 a 25 bolo gólových. Messi priemerne potreboval na jeden gól 115 minút, u Benzemu to bolo 150 minút. "Individuálne ocenenia sú iba druhoradé. Želal by som si, aby som popri tom získal s naším mužstvom aj ligový titul. To sa počíta," zhodnotil Lionel Messi.Jednu ligovú štatistiku skvelý Argentínčan zatiaľ len vyrovnal. Štyri kanonierske trofeje za sebou má zo Španielska aj niekdajší zakončovateľ Atlética Madrid a Realu Madrid Mexičan Hugo Sánchez. To však Messiho netrápi. Momentálne je pre neho dôležité, aby po nevydarenom boji o titul s Realom jeho tím o tri týždne ukázal lepšiu fazónu v Lige majstrov.Slávny katalánsky klub potrebuje rýchly reštart, lebo už 8. augusta bude v domácej odvete osemfinále LM proti SSC Neapol (prvý zápas 1:1) bojovať o postup do štvrťfinále"Musíme sa odraziť od posledného vydareného zápasu s Alavésom. Ukázali sme zlepšený prístup aj odhodlanie. Bol to dôležitý krok dopredu k tomu, čo by sme chceli hrať," skonštatoval Messi, ktorý nedávno prezentoval tvrdú kritiku svojho klubu za nevyrovnané výkony po reštarte sezóny.