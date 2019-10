Hádzanári Tatrana Prešov podľahli v Lige majstrov už štvrtýkrát

Na snímke vpravo tréner Tatran Prešov Slavko Goluža v zápase C-skupiny Ligy majstrov v hádzanej mužov Tatran Prešov - IK Sävehof (Švéd.) 12. októbra 2019 v Prešove. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

C-skupina:



Tatran Prešov - IK Sävehof 23:28 (10:16)



Zostava a góly Tatrana: Čupryna, Cvitkovič - Gatiné, Djerič 1, Fodorean, Grzentič 4, Hozman, Krok, Lapajne, Michalka 2, Muňoz 8, Rábek 2, Straňovský 3, Carapkin 1, Urban, Vučko 1, najviac gólov Sävehof: Salihi 10, Karlsson a Bogojevič po 4. Rozhodovali: Baumgart, Wild (obaja Nem.), TH: 6/3 - 1/0, vylúčení: 3:3, ŽK: 1:1.

Ďalší program Tatrana Prešov v C-skupine LM:



nedeľa 20. októbra: HC Eurofarm Rabotnik (Sev. Mac.) - Prešov /17.00/



sobota 2. novembra: Prešov - HC Eurofarm Rabotnik /18.00/



sobota 9. novembra: Bidasoa Irun - Prešov /16.00/



streda 13. novembra: Prešov - Sporting CP /18.00/



sobota 23. novembra: IK Sävehof - Prešov /16.00/



sobota 30. novembra: Prešov - Riihimäki Cocks /18.00/





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 12. októbra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom 4. zápase v C-skupine Ligy majstrov so švédskym IK Sävehof 23:28. V zápase ťahali od úvodu za kratší koniec, v prvom polčase prehrávali aj o 8 gólov (3:11). Neskôr síce zdvihli hlavy, no na obrat to nestačilo. Zverenci Slavka Golužu sú tak aj po štvrtom zápase naďalej bez bodu na poslednom 6. mieste skupiny.V Lige majstrov nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 20. októbra na palubovke macedónskeho HC Eurofarm Rabotnik.„V úvode sme urobili veľa technických chýb, ale skúšali sme sa vrátiť do zápasu. Je škoda, že sme nevyužili niekoľko 7 m hodov a čistých príležitostí, aby sme zápas zdramatizovali. Ďakujem svojmu tímu, že statočne bojoval a aj fanúšikom, že nás povzbudzovali a podporovali až do konca."„Bol to ťažký zápas proti tímu, ktorý ešte v skupine neprehral a dnes potvrdil svoje postavenie v tabuľke. Napriek snahe a bojovnosti nášho mužstva to po zlom vstupe do zápasu nestačilo. S nasadením, aké tím predviedol vo zvyšných minútach, isto prídu aj bodové zisky v ďalších zápasoch."„Problém bol, že prvých 15 minút sme prehrali o šesť gólov. Spravili sme veľa chýb v útoku, vrátane nepresných prihrávok. Nevedeli sme si poradiť s vysunutou obranou súpera. Potom sa to už zlepšilo, ale nestačilo to. Udržiavali si tempo, nerobili zbytočné chyby v útoku, nestrácali lopty a niečo im aj chytil brankár. Je to jednoducho kvalitný tím."„Prvý polčas na nás vysunuli obranu 3-3 a hoci sme sa nu ňu pripravovali, nevedeli sme sa cez ňu presadiť. Aj dnes sme opäť nepremieňali čisté šance, naopak súper nám dával ľahké góly, ktoré ho dostali na koňa."