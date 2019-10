Taliani postúpili na EURO 2020

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kvalifikácia EURO 2020:



F-skupina



Oslo



Nórsko - Španielsko 1:1 (0:0)



Gól: 90.+2 King (11 m) - 47. Saul



Ta Qali



Malta - Švédsko 0:4 (0:1)



Gól: 11. Danielson, 58. a 71. Larsson (oba z 11 m), 66. Agius (vlastný)



Torshavn



Faerské ostrovy - Rumunsko 0:3 (0:0)



Góly: 74. Puscas, 83. Mitrita, 90.+4 Keseru

Tabuľka:



1. Španielsko 7 6 1 0 18:4 19



2. Švédsko 7 4 2 1 17:8 14



3. Rumunsko 7 4 1 2 16:7 13



4. Nórsko 7 2 4 1 12:9 10



5. Malta 7 1 0 6 2:17 3



6. Faerské ostrovy 7 0 0 7 3:23 0

J-skupina:



Rím



Taliansko - Grécko 2:0 (0:0)



Góly: 63. Jorginho, 78. Bernardeschi



Vaduz



Lichtenštajnsko - Arménsko 1:1 (0:1)



Góly: 72. Frick - 19. Barseghyan



Zenica



Bosna a Hercegovina - Fínsko 4:1 (2:0)



Góly: 37. a 58. Pjanič (prvý z 11 m), 29. Hajrovič, 73. Hodžič - 79. Pohjanpalo

Tabuľka:



1. Taliansko 7 7 0 0 20:3 21 *



2. Fínsko 7 4 0 3 9:8 12



3. Arménsko 7 3 1 3 13:12 10



4. Bosna a Hercegovina 7 3 1 3 16:12 10



5. Grécko 7 1 2 4 7:12 5



6. Lichtenštajnsko 7 0 2 5 2:20 2



* - istý postup na Euro

D-skupina



Tbilisi



Gruzínsko - Írsko 0:0



Kodaň



Dánsko - Švajčiarsko 1:0 (0:0)



Gól: 84. Poulsen



Tabuľka:



1. Dánsko 6 3 3 0 16:5 12



2. Írsko 6 3 3 0 6:2 12



3. Švajčiarsko 5 2 2 1 10:5 8



4. Gruzínsko 6 1 2 3 4:8 5



5. Gibraltar 5 0 0 5 0:16 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) - Futbalisti Talianska postúpili na EURO 2020. V sobotňajšom zápase J-skupiny zdolali na Stadio Olimpico v Ríme Grékov 2:0. Pridali sa tak k Belgicku, ktoré na EURO postúpilo ako prvé vo štvrtok z I-skupiny.O triumfe Talianska rozhodla premenená penalta Jorginha v 63. minúte po ruke Bouchalakisa, o pätnásť minút neskôr poistil triumf zverencov trénera Roberta Manciniho útočník Federico Bernardeschi.Taliani majú v J-skupine 21 bodov, v utorok 15. októbra sa predstavia na pôde Lichtenštajnska. Ich najbližší súper remizoval v ďalšom zápase skupiny s Arménskom 1:1. V J-skupine v Zenici zvíťazila domáca Bosna a Hercegovina nad Fínskom 4:1. Bosniaci sú v tabuľke na štvrtom mieste s desiatimi bodmi, na druhé Fínsko strácajú po triumfe už len dva body.Blízko k definitíve postupu mali aj Španieli, ktorí hrali v Nórsku po polčase bez gólov, dve minúty po prestávke ich poslal do vedenia stredopoliar Saul Niguez. Ďalší gól mohol pridať Ruiz, ale lopta po jeho strele skončila na brvne. Aj Nóri mali šance, napokon sa dočkali v nadstavenom čase po premenenej penalte Joshuu Kinga.Nádej na postup si držia Švédi, ktorí v druhom večernom zápase F-skupiny zvíťazili na Malte 4:0. V Torshavne vybojovali povinné tri body Rumuni, nad domácim výberom Faerských ostrovov zvíťazili 3:0.Futbalisti Gruzínska remizovali s Írskom 0:0. Zverencom slovenského trénera Vladimíra Weissa patrí v tabuľke D-skupiny 4. miesto so ziskom päť bodov, Íri sú na čele s dvanástimi bodmi.V ďalšom zápase D-skupiny si v Kodani poradili Dáni so Švajčiarmi 1:0. Jediný gól strelil v 84. minúte Yussuf Poulsen.