Hádzanári Tatrana Prešov zabojujú proti Besiktasu Mogaz

Na archívnej snímke hráč Prešova Roman Carapkin. Foto: TASR Foto: TASR

Tabuľka C-skupiny:



1. Bjerringbro-Silkeborg 6 5 0 1 202:162 10



2. Sporting CP 6 4 0 2 178:165 8



3. TATRAN PREŠOV 6 4 0 2 165:154 8



4. Čechovskí medvedi 6 2 0 4 157:163 4



5. Besiktas Mogaz 6 2 0 4 154:176 4



6. HC Metalurg Skopje 6 1 0 5 147:183 2





program Tatrana Prešov v C-skupine Ligy majstrov:



sobota 10. novembra: Tatran Prešov - Besiktas Mogaz /18.00/



nedeľa 18. novembra: Bjerringbro-Silkeborg - Tatran Prešov /13.30/



sobota 24. novembra: Čechovskí Medvedi - Tatran Prešov /14.00/



sobota 1. decembra: Tatran Prešov - HC Metalurg /19.30/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 9. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov nastúpia v sobotu od 18.00 h na siedmy zápas v C-skupine Ligy majstrov. Slovenský majster je naďalej v hre o postup, preto sa proti Besiktasu Mogaz pokúsi o dôležité víťazstvo.Po dvoch domácich prehrách sa Prešovčania vrátili do boja o postup víťazstvom 28:26 na palubovke Sportingu Lisabon, ktorému sa tým v skupine bodovo vyrovnali, majú však horší vzájomný zápas. Slovenský majster preto musí pre postup získať viac bodov ako portugalský tím. To by rád podporil proti Besiktasu. "uviedla spojka Tatrana Lukáš Urban.Prešovčania zdolali 14-násobného tureckého majstra v prvom vzájomnom zápase (28:22) a s rovnakým cieľom nastúpia aj pred domácim publikom. Pre tímy pôjde o štvrtú vzájomnú konfrontáciu, všetky doterajšie vyzneli lepšie pre Tatran.poznamenal tréner Tatrana Slavko Goluža.