Šéf RUSADA sa obáva, že Rusko nestihne dohodu s WADA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 9. novembra (TASR) - Podľa šéfa Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA) Juriho Ganusa riskuje tamojšia vláda, že minie termín na sprístupnenie laboratória v Moskve. Svetová antidopingová agentúra (WADA) obnovila činnosť RUSADA v septembri pod podmienkou, že do konca roka budú dostupné údaje z laboratória.citovala agentúra AP Ganusa, ktorý podľa vlastných slov ponúkol pomoc ruským vyšetrovateľom, no tí ho doteraz nekontaktovali. Zariadenie uzavreli v roku 2016.Pokiaľ Rusko neposkytne záznamy včas, hrozí RUSADA ďalšia suspendácia. Na základe nových pravidiel WADA by mala krajina omnoho ťažšiu cestu k organizovaniu významných medzinárodných podujatí. Prístup do laboratória je kľúčová podmienka, aby mohli ruskí atléti znovu reprezentovať pod štátnou vlajkou. Od roku 2015 môžu súťažiť iba ako neutrálni športovci.