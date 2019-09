Hádzanári Tatrana začnú Ligu majstrov duelom s vicemajstrom Španielska

Na snímke hráči Tatranu Prešov, uprostred tréner Slavko Goluža. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Program Tatrana Prešov v C-skupine Ligy majstrov:



sobota, 14. septembra: Prešov - Bidasoa Irun (Šp.) /18.00/

sobota, 21. septembra: Sporting CP (Port.) - Prešov /19.30/

streda, 25. septembra: Riihimäki Cocks (Fín.) - Prešov /18.00/

sobota, 12. októbra: Prešov - IK Sävehof (Švéd.) /18.00/

nedeľa, 20. októbra: HC Eurofarm Rabotnik (Sev. Mac.) - Prešov /17.00/

sobota, 2. novembra: Prešov - HC Eurofarm Rabotnik /18.00/

sobota, 9. novembra: Bidasoa Irun - Prešov /16.00/

streda, 13. novembra: Prešov - Sporting CP /18.00/

sobota, 23. novembra: IK Sävehof - Prešov /16.00/

sobota, 30. novembra: Prešov - Riihimäki Cocks /18.00/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 13. septembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov odštartujú pôsobenie v C-skupine Ligy majstrov 2019/20 v sobotňajšom zápase (18.00 hod.) proti španielskemu vicemajstrovi Bidasoa Irun. Trénera slovenského majstra Slavka Golužu trápi zdravotný stav tímu, no verí, že do prvého zápasu v prestížnej súťaži sa mužstvo skonsoliduje.priznal Goluža. Silu španielskeho tímu naznačuje fakt, že v najvyššej domácej súťaži obsadil v sezóne 2018/19 druhé miesto za suverénnou Barcelonou a pred zvučnými tímami La Rioja a Ademar Leon.Prešovčania už začali svoje pôsobenie v slovenskej extralige i v medzinárodnej SEHA lige a do tradične nahusteného programu od soboty zaradia aj prestížnu Ligu majstrov.konštatoval Goluža.Podľa spojky Tatrana Nina Grzentiča hovorí 2. miesto v španielskej lige samé za seba, na sile kádra navyše pridáva aj fakt, že sa po minulej sezóne príliš nezmenil.uviedol Grzentič.