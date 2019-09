Víťazný návrat Slovana režírovali ex-Košičania, Bondra: Skvelý štart

Na snímke hráči Slovana oslavujú víťazstvo 2:1 v predohrávke 1. kola Tipsport Ligy sezóny 2019/20 v hokeji HC Košice – HC Slovan Bratislava v Košiciach 12. septembra 2019. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. septembra (TASR) - Návrat Slovana Bratislava do hokejovej Tipsport Ligy nápadne pripomínal jeho odchod. "Belasí" odohrali prvý zápas po návrate v košickej Steel aréne, v ktorej sa v roku 2012 tešili z titulu a rovnako ako v poslednom zápase ročníka 2011/12 triumfovali 2:1. Pikantným na tesnom víťazstve je fakt, že sa oň výrazne zaslúžili hráči s košickou minulosťou.Prvý gól sezóny 2019/20 strelil obranca Martin Štajnoch, na ktorého nadviazal v 2. tretine Radovan Bondra, ktorý upravil na 2:0. Keďže domáci útočník Michal Chovan v tretej časti znížil na konečných 2:1, bol to práve Bondrov zásah, ktorý sa ukázal ako víťazný.uviedol Bondra, ktorý je odchovanec HC Košice. Na gól mu nahral Šimon Petráš, ktorý strávil uplynulé dve sezóny práve v košickom klube.Pre Bondru nebolo spočiatku jednoduché vyrukovať na známy košický ľad v drese neobľúbeného súpera.poznamenal Bondra.Slovan dosiahol tesné víťazstvo aj zásluhou brankára Vladislava Habala, ktorý si pripísal 26 zákrokov. Aj pre neho bol prvý súťažný zápas nového ročníka špeciálny, keďže uplynulé tri sezóny strávil práve v Košiciach.uviedol 28-ročný brankár, ktorý by mal v Slovane vytvoriť brankársku dvojicu s Kanaďanom Brustom.Habalov výkon vyzdvihol aj tréner Slovana Roman Stantien.prezradil Stantien.