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27. septembra 2026
Hádzanárkam Slovenska nevyšiel prípravný duel proti Rakúšankám, v závere doplatili na technické chyby – VIDEO
ME hádzanárok sa uskutočnia v decembri a Slovenky odohrajú súboje F-skupiny v domácom prostredí v Bratislave. Slovenská reprezentácia hádzanárok nemá za sebou vydarený prípravný zápas. Zverenky ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - ME hádzanárok sa uskutočnia v decembri a Slovenky odohrajú súboje F-skupiny v domácom prostredí v Bratislave.
Slovenská reprezentácia hádzanárok nemá za sebou vydarený prípravný zápas. Zverenky trénera Jána Beňadika v Malackách nad Rakúšankami viackrát viedli, v konečnom účtovaní však z toho bola prehra 20:23.
V úvode stretnutia mali Slovenky miernu prevahu a aj tesný náskok, ich súperky však boli v druhej polovici I. polčasu aktívnejšie a otočili. Pred zmenou strán viedli o dva góly 12:10. Po obrátke slovenské hráčky "zapli na vyššie obrátky" a opäť vyhrávali, mali aj trojgólový náskok (16:13). Prišla však séria technických chýb, Rakúšanky sa dostali "na koňa" a duel dotiahli do víťazného konca.
"Dievčatá treba pochváliť, tá obrana dnes bola fantastická. Možno trošku menej jednoduchých chýb a premenené sedmičky a boli by sme šťastnejší. Rakúšanky bránili strašne vysoko a my sme sa s tým nevedeli vyrovnať, nevedeli sme loptu dať ďalej. Na tomto musíme popracovať. Vyrovnaný výkon trval možno 50 minút, ale hrali sme s jedným klasických pivotom. Boli sme možno trošku ustráchaní, ale my sa z toho poučíme a bude to lepšie," vyhlásil kouč Beňadik podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).
Najlepšou strelkyňou slovenského výberu bola deväťgólová Diana Mária Vargová. "Prehra trošku mrzí, ale je to prípravný zápas a to k tomu niekedy patrí. Škoda toho konca, tam sme sa mohli vyhnúť technickým chybám a mohli sme udržať náskok, ale pekný zápas. Rakúšanky majú mladý tím, čo sa vyrovnalo tomu nášmu. Myslím si, že to bola pre oko diváka pekná hádzaná, rýchla. V prvom polčase sme mali dobrú obranu, trošku nám nefungoval útok, ale do druhého sme to zlepšili hrou na štyri spojky a tým možno aj trošku prekvapili súperky. Musíme sa ešte trošku viac zohrať a verím, že do ME to bude perfektné," zhodnotila.
ME hádzanárok sa uskutočnia v decembri a Slovenky odohrajú súboje F-skupiny v domácom prostredí v Bratislave. Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu slovenské hráčky vyzvú postupne výbery Srbska (4.12.), Švédska (6.12.) a Nemecka (8.12.).
Zdroj: SITA.sk - Hádzanárkam Slovenska nevyšiel prípravný duel proti Rakúšankám, v závere doplatili na technické chyby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská reprezentácia hádzanárok nemá za sebou vydarený prípravný zápas. Zverenky trénera Jána Beňadika v Malackách nad Rakúšankami viackrát viedli, v konečnom účtovaní však z toho bola prehra 20:23.
V úvode stretnutia mali Slovenky miernu prevahu a aj tesný náskok, ich súperky však boli v druhej polovici I. polčasu aktívnejšie a otočili. Pred zmenou strán viedli o dva góly 12:10. Po obrátke slovenské hráčky "zapli na vyššie obrátky" a opäť vyhrávali, mali aj trojgólový náskok (16:13). Prišla však séria technických chýb, Rakúšanky sa dostali "na koňa" a duel dotiahli do víťazného konca.
"Dievčatá treba pochváliť, tá obrana dnes bola fantastická. Možno trošku menej jednoduchých chýb a premenené sedmičky a boli by sme šťastnejší. Rakúšanky bránili strašne vysoko a my sme sa s tým nevedeli vyrovnať, nevedeli sme loptu dať ďalej. Na tomto musíme popracovať. Vyrovnaný výkon trval možno 50 minút, ale hrali sme s jedným klasických pivotom. Boli sme možno trošku ustráchaní, ale my sa z toho poučíme a bude to lepšie," vyhlásil kouč Beňadik podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).
Najlepšou strelkyňou slovenského výberu bola deväťgólová Diana Mária Vargová. "Prehra trošku mrzí, ale je to prípravný zápas a to k tomu niekedy patrí. Škoda toho konca, tam sme sa mohli vyhnúť technickým chybám a mohli sme udržať náskok, ale pekný zápas. Rakúšanky majú mladý tím, čo sa vyrovnalo tomu nášmu. Myslím si, že to bola pre oko diváka pekná hádzaná, rýchla. V prvom polčase sme mali dobrú obranu, trošku nám nefungoval útok, ale do druhého sme to zlepšili hrou na štyri spojky a tým možno aj trošku prekvapili súperky. Musíme sa ešte trošku viac zohrať a verím, že do ME to bude perfektné," zhodnotila.
ME hádzanárok sa uskutočnia v decembri a Slovenky odohrajú súboje F-skupiny v domácom prostredí v Bratislave. Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu slovenské hráčky vyzvú postupne výbery Srbska (4.12.), Švédska (6.12.) a Nemecka (8.12.).
Zdroj: SITA.sk - Hádzanárkam Slovenska nevyšiel prípravný duel proti Rakúšankám, v závere doplatili na technické chyby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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