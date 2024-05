Hádzanárky Iuventy Michalovce skončili druhé v Európskom pohári žien (video)

25.5.2024 (SITA.sk) - Hádzanárky Iuventy Michalovce napokon nedosiahli na prvenstvo v Európskom pohári žien. Zverenky trénera Petra Kostku totiž po minulotýždňovej prehre v španielskom Elche 20:22 podľahli rovnakým súperkám aj v piatok v domácej odvete. Zemplínčankám nepomohli ani 11 gólov Patrície Wollingerovej, tímu zo Španielska podľahli 22:28.Domáce hádzanárky viedli v 10. minúte 4:3, bolo to však naposledy v celom stretnutí. V ďalšom priebehu duelu už len sťahovali náskok súperiek. Po prvom polčase prehrávali o 5 gólov (10:15), po zmene strán ešte skorigovali na 19:22, ale hostky si už triumf ani trofej nenechali ujsť.„Samozrejme, sme sklamaní. Túžili sme uspieť. Športovo treba uznať, že Elche bolo lepšie. Prvých pätnásť minút sme mali dobrú brankárku a nevyžili sme to. Súper zároveň dobre bránil, náš plán B bol vytiahnuť hru bez brankárky. Fungovalo nám to v Španielsku, ale tu sa tak nestalo. Cez polčasovú prestávku sme si povedali, že pôjdeme ‚bomby’. Sťahovali sme to, bolo to aj o tri góly. Som hrdý na tím,” zhodnotil po súboji kouč Kostka podľa oficiálneho webu Iuventy.Iuventa sa tak nestala prvým slovenským ženským tímom v ére samostatnosti, ktorý získal trofej v niektorej z európskych pohárových súťaží. Jediným je naďalej Iskra Partizánske, ktorá ešte v sezóne 1979/1980 ovládla Pohár víťazov pohárov.