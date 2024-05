ČESI SÚ KÚSOK OD ZLATA: V semifinále zdolali Švédov 7:3. Do finále sa dostali po 14 rokoch

Hokejisti Česka sa stali prvými finalistami majstrovstiev sveta 2024. V sobotnom semifinále na domácom ľade v pražskej O2 Aréne zdolali Švédov 7:3. Zverenci Radima Rulíka sa do bojov o zlato dostali po 14 rokoch, v roku 2010 získali titul v nemeckom Kolíne.



O svojom triumfe rozhodli v druhej tretine, keď v rozmedzí 16 sekúnd strelili dva góly a neskôr pridali aj tretí. Štyrmi bodmi za gól a tri asistencie sa blysol útočník Martin Nečas, dva góly strelili Lukáš Sedlák a Dominik Kubalík.



Švédi budú hrať o bronz proti zdolanému z dvojice Kanada - Švajčiarsko. Na turnaji prešli základnou skupinou bez straty bodu, vo štvrťfinále zdolali Fínsko 2:1 po predĺžení.



Duel sledovalo 17.413 divákov a celková návštevnosť pred poslednými troma zápasmi na turnaji už prekonala rekordný zápis z roku 2015. Šampionát si vtedy pozrelo celkovo 741.690 divákov.

semifinále:



Švédsko - Česko 3:7 (2:2, 0:3, 1:2)



Góly: 4. M. Johansson, 9. Pettersson (Kempe, Eriksson Ek), 36. Eriksson Ek (Raymond, Dahlin) – 8. Kubalík (Nečas, Kundrátek), 10. Kämpf (Nečas), 27. Kaše (Sedlák), 27. Nečas (Kubalík, Kämpf), 30. Kubalík (Kempný, Nečas), 46. Sedlák (Kaše), 54. Sedlák. Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Vikman (Fín.) – K. Briganti, N. Briganti (obaja USA), vylúčení: 3:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. 17.413 divákov.



Švédsko: Gustavsson – Heed, Hedman, Karlsson, Pettersson, Dahlin, Brodin, Bengtsson – Kempe, Eriksson Ek, M. Johansson – Burakovsky, Holmberg, Raymond – Zetterlund, Lundeström, Olofsson – Frödén, L. Johansson, Grundström – Sörensen



Česko: Dostál – Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, Špaček – Palát, Zacha, Pastrňák – Kubalík, Kämpf, Nečas – Červenka, Sedlák, Kaše – Beránek, Tomášek, Stránský – Voženílek

Zápas sa začal kuriózne, keď hneď po úvodnom vhadzovaní podrazil Kempe vedľa stojaceho Paláta a putoval na trestnú lavicu. Úvodný tlak Čechov však Švédi v oslabení zvládli a potom v rovnovážnom počte udreli. Zacha stratil puk v ľavom rohu a Marcus Johansson prepálil Dostála - 1:0. V 8. minúte vyrovnal Kubalík, keď za Gustavssona doklepol strelu Nečasa. Radosť Čechov trvala len 20 sekúnd, keď Pettersson poslal puk pred bránku a od korčule Krejčíka sa odrazila do siete - 2:1. Do konca prvej tretiny však domáci dokázali vyrovnať, keď sa presadil Kämpf po prihrávke Nečasa. Stav 2:2 zostal aj po strele Kempeho, švédsky útočník trafil iba žŕdku.



V úvode druhej dvadsaťminútovky vykopol puk Gustavsson po teči Pastrňáka, švédsky brankár potom zmaril tomu istému hráčovi aj ďalšiu šancu. V 27. minúte už nestačil na strelu Kašeho a už o ďalších 16 sekúnd neskôr ho prekonal svojím prvým gólom na šampionáte Nečas. Skvelú fázu Čechov v zápase ešte zvýraznil Kubalík, ktorý strelil po rýchlom brejku piaty gól a Gustavssona vystriedal v bránke Ersson. Severania potom zlepšili hru v ofenzíve, Zetterlund trafil žŕdku. Ihneď po tom znížil Eriksson Ek.



V tretej tretine najskôr Švédi nevyužili presilovku a neskôr pykali. Sedlák krátko po konci oslabenia dostal prihrávku od Kašeho a bekhendovým blafákom našiel medzeru medzi Erssonovými betónmi. Zverenci Sama Hallmana už na obrat nemali síl, naopak, druhým gólom v zápase poistil český triumf Sedlák opäť po bekhendovom zakončení v nájazde.

hlasy po zápase /zdroj ČT Sport/:



Martin Nečas, útočník ČR, v zápase 1+3: "O tomto som sníval odmalička. Teším sa na finále, chcem si to užiť, nechceme ukončiť turnaj prehrou. Kabína a diváci sú skvelí, všetci sme ako jeden muž. Toto sú momenty, pre ktoré hráme hokej."



Lukáš Dostál, brankár ČR: "Chalani odohrali skvelý zápas, podržali ma. Je to neskutočné. Čakal som rýchly nástup Švédov, vedel som, že na nás vyletia a o to som radšej, že sme to ustáli. Tešíme sa na finále, počkáme si na súpera."



Ondřej Kaše, útočník ČR, v zápase 0+2: "Vedeli sme, že môžeme so Švédmi hrať. Pri mojom góle som len musel prehodiť betón. V šatni sme si pred treťou tretinou povedali, že sa nemôžeme zblázniť. Myslím, že sme to zvládli. Verím, že to zajtra vygraduje."



Erik Karlsson, kapitán Švédska: "Dnes boli mentálne silnejší než my. Premenili takmer všetky svoje príležitosti, ak nie všetky. V kľúčových momentoch boli silnejší."