Hádzanárky Slovenska v úvode kvalifikácie ME bez zranenej Pastorkovej

Hlohovec 22. septembra (TASR) - Slovenské hádzanárky odštartovali v nedeľu prípravu na dva úvodne duely 4. skupiny kvalifikácie ME 2020. Na zraze v Hlohovci chýbala pivotka Kristína Pastorková, ktorá pre zranenie vypadla z nominácie. Na stredajší duel s Ruskom v Rostove tak bude mať kouč Pavol Streicher k dispozícii iba 15 hráčok.povedal pre TASR Streicher. Tomu sa v Hlohovci hlásilo popoludní 12 hráčok, neskôr sa pre klubové povinnosti mali ešte pripojiť Monika a Erika rajnohové i Karin Bujnochová.Slovenky v nedeľu absolvovali prvý tréning, ďalšie dva majú plánované na pondelok spolu s taktickou prípravou. Z Hlohovca sa v pondelok večer presunú do Bratislavy a v utorok na obed odletia zo schwechatského letiska do Rostova. Duel s Ruskom je na programe v stredu o 18.30 SELČ.dodal Streicher.Po zápase s Ruskom čaká na Slovenky najbližšiu nedeľu 29. septembra o 17.00 h v Hlohovci domáci duel proti Srbsku. Štvrtým účastníkom 4. skupiny je Švajčiarsku, na šampionát postúpia prvé dva tímy.