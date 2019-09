Slovan vo Fortunalige zdolal Trenčín

Slovan, ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava 2:4 (1:2)



Góly: 37. Roguljič, 46. van Kessel – 25. a 75. Šporar, 29. a 56. Strelec, ŽK: Zubairu – de Kamps, Nono. Rozhodovali: Kráľovič – Hancko, Kováč, 965 divákov.



Trenčín: Šemrinec – Ligeon, Šulek, Kleščík (72. Comvalius), Julien – Zubairu, Koolwijk – Roguljič – Bukari, Čatakovič (81. Depetris), van Kessel



Slovan: Greif – Apau (27. Medveděv), Bajrič, Božikov, Suchockij – Ljubičič, de Kamps – Strelec (83. De Marco), Nono (75. Daniel), Moha – Šporar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 22. septembra (TASR) - Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľu v Žiline v 9. kole Fortuna ligy nad AS Trenčín 4:2.Úvod dohrávaného stretnutia 9. kola veľa futbalového nepriniesol. Až v 13. minúte prišla prvá šanca zápasu, keď Ljubičičov pokus musel vyraziť na roh Šemrinec. Z neho poslal Nono výborný center pred bránu, ale pokus Strelca Šulek na bránkovej čiare odvrátil na ďalší rohový kop. Prvý gól však predsa len dali hráči Slovana, keď obrana domácich nezachytila loptu, za ktorou sa rozbehol najlepší strelec vlaňajšej sezóny Šporar a presnou krížnou strelou otvoril skóre. Už o štyri minúty navýšil vedenie belasých Strelec, keď domáci opäť chybovali, Moha priklepol loptu mladému útočníkovi Slovana, a ten v jasnej príležitosti nezaváhal. O osem minút sa Trenčanom podarilo znížiť, keď center sprava hostia síce ešte odvrátili, ale Roguljič prestrelil všetkých a všetko a Gref bol bezmocný. Gólman hostí sa však vyznamenal v 41. minúte, keď vychytal v stopercentnej šanci úplne voľného Bukariho.Trenčín vybehol z kabín na druhý polčas vynikajúco a po pár desiatkach sekúnd vyrovnal. Po veľkej chybe obrany Slovana sa pokus Bukariho dostal od Greifa k voľnému van Kesselovi, ktorý loptu dostal pohodlne do siete. Holanďan v službách AS Trenčín mohol poslať v 54. minúte svoj tím po prvý raz do vedenia, ale v čistej šanci namieril iba do miest, kde stál pozorný Greif. O dve minúty sa však opäť tešil Slovan. Ljubičičovu zblokovanú strelu musel Šemrinec vyraziť s námahou na roh, po ktorom sa dostal k lopte Strelec a loptu napálil presne do ľavého horného rohu. Dobrý a ofenzívny futbal pokračoval aj ďalej. Greif sa na nedostatok práce nemohol sťažovať, aj v 66. minúte musel proti Čatakovičovmu pokusu vytiahnuť výborný zákrok a odvrátiť loptu na roh. Po ňom sa pred Greifom ocitol v čistej šanci aj Koolwijk, ale brankár Slovana sa nenechal ani na dvakrát prekonať. Silné momenty pre Trenčín ukončila hlavička Čatakoviča tesne nad bránu hostí. Trenčania cítili šancu na vyrovnanie, posilnili ofenzívu, ale zabudli na obranu a Slovan opäť trestal. V 75. minúte Strelec vysunul na pravej strane Medveděva, ktorý našiel v šestnástke úplne voľného Šporara a slovinský kanonier namieril po druhý raz v zápase presne. Trenčín sa stále nevzdával, hra sa odvíjala väčšinou na polovici Slovana, ale hostia si umne strážili dvojgólový náskok. V 84. minúte reklamovali Trenčania u hlavného rozhodcu ruku hostí v pokutovom území, ale penalty sa nedočkali, rovnako tak ani následne uznania gólu, ktorý neplatil pre ofsajd. Slovan zvíťazil pod Dubňom nad Trenčínom 4:2 a potvrdil druhú priečku v tabuľke.