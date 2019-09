Hádzanárky SR začnú kvalifikáciu v Rusku, Streicher: Bude to náročné

Na snímke tréner slovenskej hádzanárskej reprezentácie žien Pavol Streicher. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Najbližší program 4. skupiny kvalifikácie ME 2020 žien:



streda 25. septembra



18.00, Krajlevo: Srbsko - Švajčiarsko

18.30, Rostov: Rusko - SLOVENSKO

/rozhodujú: Praštalová, Balvanová (obe BaH)/



nedeľa 29. septembra



17.00, Gümligen: Švajčiarsko - Rusko

17.00, Hlohovec: SLOVENSKO - Srbsko

/rozhodujú: Dojčinov, Gorecov (obaja Bul.)/



Káder SR na zápas v Rusku:



Brankárky: Viktória Oguntoyeová (DVSC Debrecín/Maď.), Soňa Furgaláková (Slovan Duslo Šaľa)



Pivotka: Nikoleta Trúnková (Iuventa Michalovce)



Krídla: Mária Holešová (Mosonmagyaróvár/Maď.), Réka Bíziková (Érd/Maď.), Annamária Patrnčiaková (Zora Olomouc/ČR), Katarína Pócsiková (Slovan Duslo Šaľa)



Spojky: Monika Rajnohová (DAC Dunajská Streda), Marianna Rebičová (Krim Ľubľana/Slovin.), Karin Bujnochová (Achenheim/Fr.), Erika Rajnohová (HSG Bad Wildungen/Nem.), Barbora Lanczová, Emma Hudáková (obe Mosonmagyaróvár/Maď.), Veronika Habánková (Kisvárda/Maď.), Vladimíra Bajčiová (Iuventa Michalovce)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovenské hádzanárky nastúpia v stredu o 18.30 SELČ v Rostove na svoj úvodný zápas kvalifikácie ME 2020 proti domácemu Rusku. Úradujúce olympijské šampiónky z Ria de Janeiro a aktuálne vicemajsterky Európy sú topfavoritkami 4. skupiny, z ktorej na šampionát postúpia prvé dva tímy. V druhom stredajšom zápase sa stretnú v Kraljeve Srbsko so Švajčiarskom.povedal tréner slovenskej reprezentácie Pavol Streicher, ktorého zverenky sa na štart kvalifikácie pripravovali od nedele v Hlohovci.Nový kouč Ruska Španiel Ambros Martín, ktorý v tomto roku nahradil na lavičke legendárneho Jevgenija Trefilova, nominoval do kádra až jedenásť hráčok z Rostova, kde tiež pôsobí ako hlavný kouč.vysvetlil Streicher, ktorý v Rusku bude mať k dispozícii iba jednu pivotku. Kristína Pastorková z Veselí si totiž v piatkovom dueli WHIL v Bánovciach zlomila ruku a z nominácie vypadla. K dispozícii na úvodný duel tak bude mať 15 hráčok.dodal Streicher. Jeho zverenky čaká už v nedeľu 29. septembra o 17.00 h v Hlohovci domáci duel kvalifikácie proti Srbsku. Program 4. skupiny potom bude pokračovať až v marci budúceho roka, keď sa Slovenky dvakrát stretnú so Švajčiarskom.Slovenský tím odcestoval do Ruska v utorok napoludnie, v Paláci športu v Rostove absolvuje zoznamovací tréning s halou až v stredu pred zápasom.