MS v cyklistika: Dán Bjerg zavŕšil zlatý hetrik v časovke do 23 rokov

Cestná cyklistika - MS:



časovka mužov do 23 rokov (Ripon - Harrogate, 30,3 km): 1. Mikkel Bjerg (Dán.) 40:20 min., 2. Ian Garrison (USA) +27 s, 3. Brandon McNulty (USA) +28, 4. Mathias Norsgaard Jorgensen (Dán.) +37, 5. Brent Van Moer (Belg.) +43, 6. Morten Hulgaard (Dán.) +56, 7. Nils Eekhoff (Hol.) +1:01 min., 8. Byron Munton (JAR) +1:27, 9. Markus Wildauer (Rak.) +1:38, 10. Daan Hoole (Hol.) +1:46, ..., 53. Samuel OROS (SR) +4:54,97 min.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ripon 24. septembra (TASR) – Dán Mikkel Bjerg triumfoval na MS v cestnej cyklistike v anglickom Yorkshire v utorkovej časovke mužov do 23 rokov. Na 30,3 km dlhej trati z Riponu do Harrogate zvíťazil časom 40:20 minúty. Ďalšie miesta obsadili americkí cyklisti, na druhom mieste skončil s odstupom 27 sekúnd Ian Garrison, tretí bol Brandon McNulty (+28). Slovenský reprezentant Samuel Oros obsadil 53. priečku so stratou 4:54,97 min.Utorkovú časovku poznačili veľmi zlé podmienky, od úvodu padal dážď, ktorý časom ešte zhustol, takže sa na viacerých miestach vytvorili mláky. V pretekoch na hranici regularity prišlo aj k niekoľkým pádom. Svoju časovkársku silu demonštrovali dánski reprezentanti, Bjerg získal zlato v časovke do 23 rokov tretí rok za sebou a v prvej šestke sa umiestnili aj jeho krajania Mathias Norsgaard Jorgensen a Morten Hulgaard.V utorok bola v Yorkshire na programe aj časovka žien Elite na 30 km (15.40).