Hafezová na olympiáde postúpila do osemifinále, po svojom vystúpení šokovala vyhlásením

30.7.2024 (SITA.sk) - Egyptská šermiarka Nada Hafezová po svojom vystúpení na OH v Paríži šokovala tvrdením, že olympijskú súťaž v šerme šabľou absolvovala v siedmom mesiaci tehotenstva.Na Instagrame 26-ročná športovkyňa z Káhiry zverejnila, že pod srdcom „nosí malú olympioničku", zatiaľ čo si na OH vybojovala postup do osemfinále. Pre Hafezovú je to vôbec najlepší výsledok na olympijských hrách v jej tretej účasti. „Moje dieťa a ja sme čelili viacerým výzvam, či už fyzickým alebo emocionálnym," napísal Hafezová.Hafezová v úvodnom kole zdolala Američanku Elizabeth Tartakovskú 15:13 a potom nestačila na Juhokórejčanku Jeon Hayoung 7:15.„Tehotenstvo je horská dráha a je náročné samo osebe. Okrem toho som potrebovala v živote získať rovnováhu medzi súkromím a športom a vôbec to nebolo jednoduché. Stálo to však za to a som hrdá na postup do osemfinále," doplnila emotívna Egypťanka.Šermiarka s gymnastickou minulosťou a vyštudovanou medicínou má v zbierke úspechov zlaté medaily v súťaži jednotlivkýň aj družstiev v šabli z Afrických hier 2019. Jej aktuálne šestnáste miesto je pre ňu najväčší úspech pod piatimi kruhmi v súčte troch účastí v Riu de Janeiro 2016, Tokiu 2020 a Paríži 2024.