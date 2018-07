Hahn v Skopje: Dvere do EÚ sú pre Macedónsko otvorené

Na archívnej snímke Johannes Hahn. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 17. júla (TASR) - Dvere do Európskej únie sú pre Macedónsko otvorené, vyhlásil v utorok v Skopje eurokomisár pre rozširovanie Európskej únie Johannes Hahn.Rakúsky člen Európskej komisie vyjadril prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí radosť z angažovanosti, rozhodnosti a energie, s ktorými vláda balkánskej krajiny pristúpila k nevyhnutným reformám., napísal a na tlačovej konferencii dodal, že teraz je na občanoch krajiny, aby túto príležitosť využili.Pre dvojmiliónovú krajinu začína teraz tzv. screening, teda skúmanie jej legislatívy zo strany Bruselu.Macedónsky premiér Zoran Zaev, ktorý eurokomisára prijal v hlavnom meste, oznámil, že tamojší vyjednávačský tím povedie vicepremiér Bujar Osmani, zodpovedný vo vládnom kabinete za integráciu do EÚ.V utorkovom programe hosťa z Bruselu figurovali v Skopje aj rokovania s predsedom parlamentu Talatom Xhaferim a lídrom najsilnejšej opozičnej strany VMRO-DPMNE Christijanom Mickoským.V stredu očakávajú Hahna v albánskej metropole Tirana, kde by mal oznámiť takisto začiatok procesu tzv. screeningu.Lídri Severoatlantickej aliancie (NATO) zaslali iba pred šiestimi dňami Macedónsku formálnu pozvánku na prístupové rokovania. Zároveň však zdôraznili, že táto balkánska krajina sa môže stať členom len po tom, ako vyrieši svoj názvoslovný spor s Gréckom.Macedónsko a Grécko podpísali v júni dohodu, na základe ktorej Macedónsko zmení svoj oficiálny názov z Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (FYROM) na Republiku Severné Macedónsko. Grécko na výmenu odblokovalo úsilie svojho suseda o vstup do NATO a EÚ.uviedli predstavitelia NATO.