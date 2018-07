Šefčovičovi sa podarila dohoda o procese s Ruskom a Ukrajinou

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Brusel/Berlín 17. júla (TASR) - Európskej komisii (EK) sa v utorok podarilo dosiahnuť otvorenie trojstranného procesu rokovaní s Ruskom a Ukrajinou. Oznámil to podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič po skončení sa rokovaní v Berlíne, ktoré v mene exekutívy EÚ inicioval.Šefčovič oznámil, že všetky strany súhlasili s tým, že treba oddeliť staré problémy od nových, a dohodli sa poveriť expertov na vysokej úrovni, aby spoločne pracovali na štyroch otázkach, ktorými sú potreba dodávok plynu v EÚ; spôsoby, akými by právne predpisy EÚ uplatňované na Ukrajine ovplyvnili budúcu zmluvu o tranzite ruského plynu; certifikovaný prevádzkovateľ prepravnej sústavy a tarify.Podľa vyjadrenia slovenského eurokomisára by sa trilaterálna skupina expertov mala prvýkrát stretnúť v polovici septembra. Ich stretnutie pripraví pôdu pre ďalšie trojstranné stretnutie, už na politickej úrovni, ktoré by sa malo uskutočniť v priebehu októbra tohto roku. Frekvencia trojstranných rozhovorov EÚ - Rusko - Ukrajina bola stanovená na približne raz za šesť až osem týždňov.uviedol Šefčovič v správe pre médiá.Pripomenul, že základnou otázkou stále zostáva, či od prvého januára 2020 bude existovať dohoda o dlhodobom tranzite ruského plynu do EÚ cez Ukrajinu, a to komerčne životaschopným spôsobom.dodal Šefčovič, podľa ktorého je takáto dohoda v najlepšom záujme všetkých strán.Podpredseda EK zopakoval, že trojstranný proces je najefektívnejšou platformou na hľadanie uspokojivého riešenia záležitostí týkajúcich sa dodávok plynu, ktorá je dôležitá pre EÚ, Rusko aj Ukrajinu.