Hahn žiada od Maďarska vysvetlenie udelenia azylu pre Gruevského

Komisár Európskej únie pre susedskú politiku Johannes Hahn, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 21. novembra (TASR) - Komisár Európskej únie pre susedskú politiku Johannes Hahn vyzval v stredu maďarského premiéra Viktora Orbán, aby dôkladne vysvetlil rozhodnutie udeliť azyl bývalému macedónskemu premiérovi Nikolovi Gruevskému.Gruevski, ktorý by si mal vo vlasti odsedieť trest za korupciu, v utorok oznámil, že Maďarsko mu udelilo politický azyl, pripomína agentúra DPA.Eurokomisár Hahn uviedol, že si túto správu povšimol.napísal na Twitteri.Poznamenal, že vláda zákona je základným princípom pre členské štáty Európskej únie, ako je Maďarsko, a pre kandidátov na vstup, ako je Macedónsko.dodal Hahn.Skopje požiadalo o vydanie Gruevského a opísalo štyri korupčné kauzy a niekoľko iných vyšetrovaní jeho správania," informovala macedónska televízna stanica Telma TV. V žiadosti sa tiež píše, že Macedónsko je bezpečná krajina.Gruevski minulý týždeň na Facebooku oznámil, že sa zdržiava v Maďarsku, kde žiada o politický azyl. Macedónske orgány na neho vydali zatykač, keďže nenastúpil do výkonu trestu v stanovenej lehote.V máji tohto roku ho odsúdili v Macedónsku na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz, týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur v čase, keď pôsobil na čele vlády. Súd mu v októbri nariadil nástup do výkonu trestu do 8. novembra. Expremiérovu žiadosť o odklad nástupu do výkonu trestu v súvislosti s plnením poslaneckých povinností odvolací súd 9. novembra zamietol.Gruevski sa opakovane označil za nevinného nielen v spomínanej kauze, ale aj ďalších štyroch vyšetrovaných prípadoch. Konštatoval, že za jeho stíhaním je politický motív.