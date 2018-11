Experti odporučia Macronovi reštitúciu predmetov afrického dedičstva

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 21. novembra (TASR) - Francúzsko by mohlo pristúpiť k vráteniu tisícov umeleckých predmetov pochádzajúcich z Afriky, ktoré sa za koloniálnej éry dostali do francúzskych múzeí a zbierok.Zmenu v zákone o kultúrnom dedičstve vo vlastníctve štátu, ktorá umožní, aby mohlo dôjsť k reštitúcii umeleckých predmetov vyvezených z Afriky a nachádzajúcich sa v zbierkach francúzskych múzeí, navrhujú dvaja experti ustanovení Elyzejským palácom. Svoju správu s návrhmi zmien v piatok predložia prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.Rozhlasová stanica Europe 1 v stredu informovala, že expertná správa obsahuje odporúčanie, aby Francúzsko uzavrelo s každou dotknutou africkou krajinou bilaterálnu zmluvu o možnej reštitúcii umeleckých predmetov vyvezených z ich územia počas francúzskej koloniálnej správy.Pred tým, ako sa s reštitúciami vôbec začne, by každá africká krajina mala podať žiadosť o vrátenie umeleckých predmetov vyvezených z jej územia, a to na základe inventárnych zoznamov, ktoré im zašle Francúzsko.Kurátori niektorých zbierok, ako aj obchodníci s umením medzičasom vyjadrili obavy, že múzeá a galérie v niektorých západných krajinách by sa v dôsledku reštitúcií mohli ocitnúť bez svojich afrických zbierok alebo s obmedzeným zbierkovým fondom.Kritici tiež upozorňujú, že časť súkromných zberateľov vo Francúzsku bude možno chcieť presťahovať svoje zbierky do inej krajiny z obavy, že by im v ich vlasti mohli byť kvôli reštitúciám zhabané.Komunita reštaurátorov zasa pripomína riziko, že reštituované artefakty by mohli byť neodborne uskladnené alebo dokonca odcudzené, ak sa vrátia do múzeí v politicky nestabilných krajinách v Afrike.Autormi rozsiahlej správy sú francúzska historička umenia Bénédicte Savoyeová a senegalský spisovateľ Felwine Sarr, ktorí ju vypracovali z poverenia prezidenta Macrona a aj na základe konzultácií vo Francúzsku a v Afrike.Agentúra AFP vo svojej správe pripomenula, že v Afrike silnejú hlasy volajúce po vrátení afrického kultúrneho dedičstva.Africké štáty svoje žiadosti adresujú nielen Francúzsku, ale aj ďalším bývalým koloniálnym mocnostiam, napríklad aj Británii. Nigéria takto od Londýna žiada vrátenie bronzových umeleckých predmetov z éry beninského kráľovstva.V zbierkach francúzskych múzeí je podľa odhadov momentálne asi 90.000 afrických umeleckých predmetov, pričom asi 70.000 z nich sa nachádza v parížskom Musée du Quai Branly založenom exprezidentom Jacquom Chiracom, ktorý je veľkým milovníkom umenia Afriky a Ázie.Stanica Europe 1 s odvolaním sa na odborné kruhy uviedla, že mimo Afriky je 85-90 percent predmetov jej kultúrneho dedičstva.