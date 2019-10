Hajmássy o prostredí pre vytrvalcov na MS: Ako lekár nemôžem súhlasiť

Na snímke vľavo slovenský chodec Matej Tóth počas chôdze na 50 km mužov na MS v katarskej Dauhe 28. septembra 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Dauha 1. októbra (TASR) - Na atletické majstrovstvá sveta v katarskej Dauhe sa zniesla vlna kritiky pri vytrvalostných disciplínach, ktoré sa nemôžu konať na štadióne. Na mužov čakajú v nasledujúcich dňoch ešte chodecká dvadsiatka i maratón, Slováci pocítili nehostinnosť podmienok v chôdzi na 50 kilometrov, ktorú nedokončili úradujúci olympijský šampión Matej Tóth ani Mária Katerinka Czaková.Dlhoročný lekár slovenskej výpravy Pavol Hajmássy pre TASR zdôraznil, že umiestnením šampionátu do takéhoto prostredia sa zodpovední ľudia nezahrávali so svojím zdravím, ale so zdravím športovcov:Všetky súťaže vytrvalcov sa navyše konajú v nočných hodinách. Slovenskí chodci sa na to pripravovali na Cypre, kde tiež trénovali večer:Organizátori musia klimatizovať štyridsaťtisícový Kalifov štadión, kde sa koná väčšina súťaží, na 26 stupňov Celzia. V zvolávacej miestnosti je ešte chladnejšie a atléti čelia teplotným skokom.povedal Hajmássy, ktorý by slovenským vytrvalcom v budúcnosti neodporúčal štart v podobnom dejisku: