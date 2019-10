Na štarte MMM bude aj viacero členov Gold label klubu, Urban si verí

Jozef Urban, archívna snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Vizitky favoritov 96. ročníka MMM:

Muži:



Samuel Kiplimo Kosgei (Gold label IAAF, Keňa, 1986, os. rekord: 2.06:53 hod. v Dubaji 2016)

Hillary Kipsambu (Gold label IAAF, Keňa, 1985, os. rekord: 2.07:20 v Amsterdame 2018)

Shumet Akalnew Mengistu (Gold label IAAF, Etiópia, 1988, os. rekord: 2.08:50 v Košiciach 2018)

Evans Kipchirchir Sambu (Gold label IAAF, Keňa, 1993, os. rekord: 2.09:05 v Gongju 2017)

Jozef Urban (SR, 1986, os. rekord: 2.21:51 v Košiciach 2017)



Ženy:



Merima Mohammedová (Gold label IAAF, 1992, os. rekord: 2.23:06 v Toronte 2010)

Chemtai Rionotukkeiová (Gold label IAAF, Keňa, 1986, os. rekord: 2.26:30 v Dongyingu 2017)

Risper Chebetová (Gold label IAAF, Keňa, 1992, os. rekord: 2.27:23 v Prahe 2016)



Najlepšie výkony MMM:



muži:



1. Lawrence Kimaiyo (2012) - 2:07:01 hod.

2. Samuel Kosgei (2015) - 2:07:07

3. Philemon Baaru (2012) - 2:07:49

4. Evans Ruto (2012) - 2:07:49

5. Elijah Kemboi (2012) - 2:07:51

6. Collins Tanui (2015) - 2:08:08



ženy:



1. Milliam Ebongoniová (2018) - 2:27:16

2. Sheila Jerotichová (2017) - 2:27:34

3. Ashtete Didová (2013) - 2:27:47

4. Marta Megrová (2013) - 2:27:59

5. Lydia Ruttová (2014) - 2:28:48

6. Sheila Chepkechová (2017) - 2:29:13

Košice 1. októbra (TASR) - Vytrvalci z rekordného počtu krajín, viacero bežcov s označením "Gold label IAAF" a očakávaný súboj Sahajda - Urban o pozíciu slovenskej jednotky. Aj o tom bude 96. ročník Medzinárodného maratónu mieru (MMM), ktorý je na programe tradične v prvú októbrovú nedeľu.Súboj o slovenskú maratónsku jednotku je už niekoľko rokov o konfrontácii Jozefa Urbana s Tiborom Sahajdom. V roku 2018 sa z domáceho titulu na MMM radoval Sahajda, ktorý si časom 2:15:59 spravil osobný rekord. Aj Urbanov "osobák" je z Košíc, čas 2:21:51 dosiahol v roku 2017. Za svojím súperom vlani zaostal aj vinou zdravotných problémov takmer o 9 minút. Tentoraz by mal byť súboj o majstra Slovenska vyrovnanejší.povedal Urban, ktorý by sa v celkovom poradí rád umiestnil v prvej desiatke.dodal Urban.Aj podľa riaditeľa pretekov Branislava Koniara bude súboj o slovenskú mužskú jednotku o tejto dvojici, prekvapeniu na jej úkor by sa však nebránil.Na štarte 96. ročníka MMM nebude chýbať ani Anna Orosová, ktorá patrí k najúspešnejším telesne znevýhodneným športovcom Slovenska. Štvornásobná účastníčka paralympiády je od 16-tich rokov na vozíku, no vďaka športu ostala naďalej aktívna. Popri dlhoročných úspechoch v tlaku na lavičke je jej srdcovkou MMM.priznala Oroszová, ktorá sa predstaví medzi handbikerkami. V roku 2018 sa v dvojčlennom štartovom poli umiestnila pred Soňou Hovancovou a dosiahla čas 35:51 minúty.K najväčším favoritom mužskej časti MMM bude patriť Keňan Samuel Kiplimo Kosgei, ktorý v Košiciach triumfoval v roku 2015, pričom atakoval traťový rekord. Okrem neho bude na štarte viacero vytrvalcov s "nálepkou" Gold label IAAF.prezradil Koniar.Nárast nastal nielen v počte účastníkov, ale aj v celkovom finančnom objeme, ktorý je pripravený pre najlepších bežcov. Najvyššiu sumu 22.000 eur získa víťaz mužskej kategórie, keď pokorí hranicu 2:07:00 hod. Rovnaká suma je pripravená pre ženskú víťazku, ktorá sa musí zmestiť do limitu 2:22:00. Víťazi majstrovstiev Slovenska získajú po 1000 eur v prípade, že pokoria časy 2:25:00 (muži) a 2:50:00 (ženy). V opačnom prípade získajú polovicu z tejto sumy.poznamenal Branislav Koniar.Chodec Matej Tóth opäť nevynechá účasť na MMM a to aj napriek nedávnym povinnostiam na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe. V programe "Chodí celá rodina" sa zapojí nielen do samotného 4-kilometrového behu, ale o deň skôr sa zúčastní aj stretnutia a spoločnej aktivity.