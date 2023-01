Halák dostal pochvalu od trénera New Yorku Rangers. Chytá tak, ako sme od neho čakali, hovorí Gallant

Skóre i výkon si polepšil

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák sa po rozpačitom úvode tejto sezóny rozchytal a momentálne ťahá štvorzápasovú víťaznú sériu v drese tímu zámorskej NHL New York Rangers Tridsaťsedemročný Bratislavčan sa podľa jeho slov už naučil zostať pokojný a využiť na maximum každú príležitosť, ktorú dostane. So zlepšenými výkonmi skúseného gólmana je spokojný aj tréner "jazdcov" Gerard Gallant "Chytá už oveľa lepšie. V úvode sezóny dostal nejaké lacné góly a nebol v takej forme ako sme potrebovali. Teraz už zbytočne neinkasuje a podáva také dobré výkony, aké sme od neho čakali, keď k nám v lete prišiel. Nezačalo sa to pre neho najlepšie a niektoré inkasované góly nás stáli víťazstvá. Odvtedy však chytal veľmi dobre a v každom zápase urobil veľké zákroky," povedal Gallant o Halákovi pre denník Newsday.Halák sa dočkal prvého triumfu v drese Rangers až pri siedmom štarte, no odvtedy zvíťazil v piatich zo šiestich zápasov. Štatistiky si postupne zlepšil na súčasnú úspešnosť zákrokov 90,1 percenta a priemer 2,69 inkasovaného gólu v každom dueli. V ostatných dvoch stretnutiach inkasoval len po jednom góle a bol blízko k čistému kontu."Samozrejme, čisté kontá by potešili, ale dôležitejšie sú víťazstvá. Keď inkasujete, musíte akoby obrátiť list a chytiť nasledujúcu strelu," uviedol bývalý slovenský reprezentant, ktorý si zvykol na to, že ako brankárska dvojka tímu nemá toľko priestoru."Je to náročné, keď nechytáte pravidelne. Keď dostanete šancu raz za dva týždne a prehráte, je potom ťažšie dostať ďalšiu a pokúsiť sa dosiahnuť víťazstvo," doplnil Halák, ktorému chýba už len 10 triumfov do méty 300 víťazstiev v základnej časti NHL.