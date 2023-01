Škriniar dostal červenú kartu už v prvom polčase, Inter prehral a tréner sa vyjadril aj k jeho prestupu (video)

Pokutovacie karty

Špekulácie k odchodu

24.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar nedohral pondelkový zápas 19. kola talianskej Serie A, kapitán Interu Miláno dostal už v 40. minúte domáceho duelu proti FC Empoli (0:1) druhú žltú kartu a musel predčasne opustiť ihrisko. Úradujúci taliansky vicemajster pred stretnutím na San Sire oslávil s fanúšikmi zisk Talianskeho superpohára, no potom utrpel prvú prehru v tomto roku.Škriniarovi ukázal hlavný rozhodca Antonio Rapuano prvú žltú kartu v 25. minúte za podkopnutie súpera. O 15 minút neskôr sa 27-ročný obranca dopustil ďalšie tvrdého zákroku, a tak videl červenú kartu.„V tom momente som bol zmätený, ale nechcem hovoriť o rozhodnutí arbitra. Ani pred Škriniarovým vylúčením sme nehrali najlepšie. Aj keď sme v oslabení inkasovali, bojovali sme až do konca. V druhej polovici sezóny musíme byť lepší," uviedol tréner Interu Simone Inzaghi na klubovom webe.Kouč „Nerazzurri" sa vyjadril aj ku špekuláciám ohľadom odchodu Škriniara z klubu: „Čo sa týka zmluvných záležitostí, môžem povedať, že je to ten najväčší profesionál. Tvrdo pracuje a vždy odovzdá to najlepšie zo seba. Samozrejme, táto situácia nám nepomáha, ale klub stojí za mnou a snažíme sa nájsť riešenie."Inter Miláno nevyužil v pondelok šancu dostať sa pred mestského rivala a úradujúceho majstra AC Miláno na druhé miesto tabuľky Serie A. Neodpútal sa od štvrtého AS Rím, so ziskom 37 bodov z 19 zápasov zostal tretí s jednobodovou stratou na AC a s mankom 13 bodov na vedúci SSC Neapol. Inter utrpel prvú prehru vo všetkých súťažiach od 6. novembra 2022, v lige ťahal sériu piatich duelov bez prehry.