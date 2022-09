Halák podľa experta odchytá v najbližšej sezóne za New York Rangers desiatky duelov, je lepšou voľbou ako Georgiev

Slovák je lepšia voľba

26.9.2022 (Webnoviny.sk) - Zámorský expert Adam Proteau z portálu The Hockey News si myslí, že slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák odchytá v sezóne 2022/2023 za tím New York Rangers v zámorskej NHL 30 až 35 zápasov v základnej časti.Tridsaťsedemročný bývalý reprezentant Slovenska by mal v najbližšom ročníku kryť chrbát Rusovi Igorovi Šesťorkinovi, úradujúcemu víťazovi Vezinovej trofeje pre najlepšieho gólmana profiligy."Generálny manažér Chris Drury vyriešil post náhradného brankára tak, že sa rozlúčil s Alexandrom Goergievom a na jeho miesto získal skúseného Haláka. Šesťorkin odchytal v základnej časti minulej sezóny 53 zápasov, najviac v kariére. Rangers budú od Haláka chcieť, aby absolvoval 30 až 35 duelov, vďaka čomu bude Šesťorkin v najlepšej forme pred začiatkom play-off," myslí si Proteau. Ten považuje Slováka za lepšiu voľbu ako 26-ročného Rusa, ktorý sa narodil v Bulharsku."Halák neodchytal viac ako 19 zápasov od sezóny 2019/2020, keď v drese Bostonu Bruins zasiahol do 31 stretnutí. Ak však zostane zdravý, bude spoľahlivejší ako bol Georgiev," dodal Proteau, podľa ktorého budú výsledky "jazdcov" opäť závisieť najmä od formy Šesťorkina.V minulom ročníku ich doviedol v play-off až do finále Východnej konferencie, kde ich vyradili neskorší neúspešní finalisti z tímu Tampa Bay Lightning aj so slovenským obrancom Erikom Černákom v zostave.Halák odštartoval kariéru v NHL v klube Montreal Canadiens , ktorý ho draftoval v roku 2003 v 9. kole. V ročníku 2009/2010 ho v play-off doviedol až do finále Východnej konferencie. Neskôr pôsobil aj v St. Louis Blues, New Yorku Islanders a Bostone Bruins.V roku 2016 si zachytal vo finále Svetového pohára ako člen Tímu Európy. V kanadsko-americkej lige dokopy absolvoval počas 17 sezón 595 stretnutí, vrátane play-off. Zaznamenal 302 triumfov a čisté konto vychytal 52-krát.